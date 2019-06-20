〈中部〉《台中》韓國瑜週末造勢被爆 硬要捐血車出動

2019-06-20

〔記者蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕國民黨總統初選參選人韓國瑜，本週六在台中市老虎城附近水利地造勢，本報接獲爆料指活動單位施壓台中捐血中心派捐血車，挨批「作秀作過了頭！」主辦人市議員陳政顯則澄清絕無施壓，表示利用造勢兼辦捐血活動是好事，強調不可能強迫。

民爆料看不下去 韓陣營作秀過了頭

民眾爆料，韓國瑜造勢活動單位向台中捐血中心申請派車辦捐血活動，中心因人力不足婉拒，且六百公尺外有新光三越固定捐血點可利用，沒想到對方竟施壓到台北的血液基金會，要求台中派捐血車，造成作業及人力調配大亂，臨時調派捐血車、員工銷假上班、別的單位也去支援，質疑「捐血是做好事，卻搞成在作秀，是作秀過了頭！」

主辦人：未被拒也無施壓 只有協調

陳政顯表示，觀察韓國瑜造勢帶來龐大人潮也能做公益，首次在台中場辦捐血活動，但大多數單位在幾個月前就預約捐血車，因此沒有司機，再次強調「沒有被婉拒、沒有打電話到台北施壓，只有打電話給台中捐血中心的主任協調。」他表示，後來中心調配人力，週五先把捐血車開到會場旁，護理人員造勢當天直接進駐方式，解決人力問題。

上週才申請派車 調派出來即允出車

台中捐血中心則強調，各界響應捐血都很歡迎！證實活動單位在上週申請派車辦捐血活動，由於申請時間較晚，僅回覆會調派人力看看，也表明「沒有婉拒，也沒有答應」，後來協調、調派出人力，就派出捐血車。

捐血中心也說，近來連日下雨、悶熱，血液庫存偏低，僅六、七天，加上快放暑假了，因此加強號召捐血。並再次加強，「捐血不分藍綠」，上月小英之友會在中彰投舉辦捐血活動，中心均派車支援

警局：造勢場最高容納為36800人

中市警局也完成秩序與交通維護的計畫，活動時間是上午八時至晚間十時，警方評估當天上午人潮可能不多，管制時間從十四小時縮小到十小時，至於活動現場可容納的人數，警方以最擁擠的「摩肩擦踵」密度計算，最高可容納三萬六千八百餘人，另外估計中午十二時之前，人潮尚未匯集，因此，這段時間不管制。

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