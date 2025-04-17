今悶熱高溫31度以上 明鋒面接近山區留意午後雷雨發生

今受偏南至西南風影響，各地氣溫偏高、天氣悶熱，高溫將達31度以上，南部更有飆上34度高溫可能。（資料照）

2025/04/17 09:35

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）受偏南至西南風影響，各地氣溫偏高、天氣悶熱，高溫將達31度以上，南部更有飆上34度高溫可能，明（18日）起鋒面接近，環境水氣增多，山區午後有雷陣雨機率。

天氣風險分析師林孝儒表示，今預測白天普遍高溫約27-31度，南部內陸側有32-34度高溫；各夜低溫約19至22度，日夜溫差大；白天活動請須留意高溫影響，華南地區陸續有中高層雲系東移，北部與東部地區雲量增多、天氣較陰沉；中南部則相對較為晴朗無影響，山區偶有零星短暫陣雨。

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明起天氣將有變化。隨著週五與週日（20日）分別有兩波微弱鋒面接近或掠過北台灣一帶影響，隨之南風增強、環境水氣增多，各地氣溫將持續悶熱外，大氣條件也趨於不穩定。儘管鋒面結構偏弱，預期本島無明顯降雨，但週末期間，西北部地區仍有可能因鋒面前後的對流雲系發展而出現局部短暫陣雨，整體雨勢偏弱。此外，午後熱對流發展的條件將更為有利，預估中北部與東部山區易有短暫雷陣雨，局部地區可能伴隨較大雨勢與強陣風，尤其前往山區活動民眾留意天氣變化了。

下週一至下週二白天（21-22日），鋒面遠離，天氣短暫回穩，整體為晴時多雲、氣溫偏高的型態。不過，下週二晚間起至下週三（23日），將伴隨新一道鋒面由北自南通過影響，全台將迎來一波轉雨降溫的明顯變化，後續仍須持續追蹤觀察。

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