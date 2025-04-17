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    首頁　>　政治

    台中藍營罷免幽靈連署合計149人 中檢：立案偵查中

    台中市包括藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，以及公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有死亡連署現象，但兩者份數相距很大，前者高達149人，後者僅5人，台中地檢署強調「立案偵查中」。（資料照）

    台中市包括藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，以及公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有死亡連署現象，但兩者份數相距很大，前者高達149人，後者僅5人，台中地檢署強調「立案偵查中」。（資料照）

    2025/04/17 09:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中央選委會針對罷免的幽靈連署現象，已向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者（死亡者）連署，其中，台中市部分，包括藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，以及公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有往生者（死亡者）連署現象，但兩者份數相距很大，前者高達149人，後者僅5人，對此，台中地檢署強調，「立案偵查中」。

    中檢雖強調已經偵辦中，但並未進一步說明細節，至今也尚無類似新北地檢署或台南地檢署的傳喚或搜索行動。

    依據中選會資料，藍營或公民團體罷免蔡其昌的第一階段罷免提議中，「提議前死亡」有83人，何欣純則有66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪中，「提議前死亡」依序為1件、3件與1件，兩者差距極大。

    值得一提的是，台中罷免團體於本月2日宣告二階連署破萬記者會時指出，台中市第四選區（西屯區、南屯區，目前立委是國民黨廖偉翔）、第五選區（北屯區、北區，目前立委是國民黨黃健豪），有4名長者在第一階段連署後，未能看到通過就過世，6個罷團與民進黨團議員都向4位往生的長者鞠躬致哀。

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