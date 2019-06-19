〈南部〉台東金針山變原保地 住民爭權益

2019-06-19

〔記者張存薇／台東報導〕爭取土地正義！台東縣太麻里鄉金針山住民昨天到縣府陳情，希望政府保障原住民的同時、也能重視漢人的權益。陳情民眾指出，四、五十年前即承租山區土地，卻因土地總登記時行政錯誤，變成「原住民保留地」，被金峰鄉公所提告要求拆屋還地，接受陳情書的副縣長張志明表示，這是中央法令問題，未詳細考慮所有族群權益，將向中央爭取修法。

縣府：將向中央爭取修法

四、五十位民眾昨天齊聚台東縣政府前，由議員翁麗吟、林參天、李建智及前太麻里鄉長程正俊陪同向縣府陳情，陳情民眾高喊「原民鄉鎮漢人要生存」、「還我原保地土地權」，希望政府也能重視漢人權益。

台灣山地鄉平地住民權益促進會暨台東分會長李旺庭說，金針山有三百多戶住民，包括大武鄉、卑南鄉等共有上千戶山區居民早年就在當地開墾，原本並無原住民居住，但是一九七○年政府實施土地總登記，因為行政錯誤，這些土地之後也被劃為原住民保留地、由金峰鄉管轄，演變成行政區屬於太麻里鄉、土地卻是金峰鄉管理的奇怪狀況，金峰鄉公所提告超過百戶，要求拆屋還地。

地方爭取把金針山原住民保留地改為太麻里鄉，也就是先確認土地的「行政區域」、把原本屬於太麻里鄉的土地還給太麻里鄉，可以解決部分問題，並依據憲法、土地法及農業發展條例對農民相關條文處理，而不是一昧保護原住民、犧牲漢人權益，議員林參天也表示要在議會提案組專案小組討論這個議題。

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