〈台北都會〉台北市危老重建柯誇最多 民怨容獎將到期吃不到

2019-06-19

〔記者蔡亞樺、賴筱桐／台北報導〕中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例（簡稱危老條例）」，全國老屋獲重生契機，北市首宗危老重建昨動土，出席主持開工典禮的台北市長柯文哲坦承，因中央母法、自治條例通過，北市是後來居上，並宣稱台北是全台第一、核准案件達四十三件，但根據記者查證，新北市截至目前為止，雖核准四十二件少北市一件，但已拆除動工達十一件，北市僅七件，而且十％容積三年時程獎勵，將在明年五月九日到期，有民眾抱怨「根本來不及吃」。

新北已經拆除11件 北市才7件

柯文哲昨參加台北市首宗危老重建開工典禮，典禮結束後，柯受訪宣稱，北市已核准四十三件，是全台第一名，不過北市是後來居上，因為中央母法規定、自治條例通過，還有很多工作細則、行政命令要通過，坦白講今年初才全部搞定開放申請，因為他親自盯，所以速度變快。

北市立法慢半拍 時程容獎來不及用

不過，北市議員戴錫欽日前批評，北市府前年十月才三讀通過土地使用分區管制自治條例修訂草案，拖到去年底才公告實施，但十％容積獎勵的三年時程，將在明年五月九日到期，有民眾抱怨「根本來不及吃」。

市府：將向中央反映 延長獎勵時程

對此，北市建築管理處長張明森昨坦言，已在五月去函向中央反映，但中央目前不同意延長獎勵時程，要北市先廣為宣傳，因此北市先宣傳，近日再去函中央反映一次，相信中央會考量全國狀況再決定。

張明森說，危老重建計畫申請件數台北市已達九十二件，總件數一定是北市最多，所以早晚都是第一名，但件數是浮動的，市府目的在協助民眾整合動工，儘速完成重建，不會去比件數多寡。

北市首宗危老建案位於長安東路一段四十號，原為屋齡四十七年的兩層樓老舊公寓，建商雄興建設搭「危老條例」熱潮，去年三月完成耐震能力評估，同年九月核定重建計畫，於今年一月領得建造執照，未來將新建地上十層、地下三層的電梯華廈。

建管處指出，該案依「危老條例」重建，建商爭取綠建築標章、智慧建築標章、無障礙環境設計、耐震設計等容積獎勵項目，合計卅％，外加「時程獎勵十％」，達到最高四十％容積獎勵，據雄興建設估計，重建後的房價上看九字頭。

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