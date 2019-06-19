〈北部〉前瞻補助 港南運河完工展新貌

2019-06-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕改頭換面的新竹市港南運河風景區完工了，將結合竹市春遊系列，廿三日舉辦PUSH BIKE港南親子運動日活動，市長林智堅昨天表示，港南風景區的變化讓他大吃一驚，徹底改變原有的景觀風貌，新增親子滑步車休憩區，還有新的自行車驛站，將會是十七公里自行車道最佳的中繼景點，邀請市民來感受港南風景區的改變。

斥資6240萬 闢完整遊憩設施

林智堅說，他上任後活化十七公里海岸線沿途景觀，透過爭取前瞻計畫補助六千兩百四十萬元進行「港南運河親水再造計畫」，除了設置淨化濕地、栽植水生植物等方式來淨化港南運河的水質，也設置八座親水平台、進行步道重整、設置無障礙及親子廁所、並蓋建兒童交通公園PUSHBIKE體驗區、更有共融式遊憩區和自行車驛站，完整的休閒遊憩設施，都讓港南風景區呈現不同的面貌。

將再做水質改善 引進親水活動

林智堅說，港南運河風景區除完成景觀改造工程，接下來會進行水質改善，也會引進親水活動，就像青草湖的立式划槳水上活動，未來港南運河也會引進獨木舟的親子水上活動，提供親子多元的休憩選擇。

林智堅說，未來港南運河風景區，除可騎單車，更可以玩獨木舟，將是「水陸兩棲」休閒兼運動的最佳去處，可透過獨木舟體驗沿線生態。

春遊系列 23日辦親子運動日

而市府也為因應港南運河風景區啟用，廿三日將舉辦春遊系列港南運河親子運動日活動，號召北台灣超過百位兩歲到六歲小騎士報名參加PUSH BIKE大賽，並有YOYO家族哥哥姊姊見面會、魔術馬戲泡泡秀演出、免費闖關體驗換摸彩券、親子手作、吃喝玩買熱鬧市集等，歡迎市民一起來春遊港南運河風景區。

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