〈北部〉救人義士許榮燦銅像 重現港南

2019-06-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕沉寂四十一年的捨身義士許榮燦銅像重現、雙胞胎弟弟許榮榿感動見證。新竹市港南運河風景區週日啟用，市府城市行銷處在整理公園時，發現隱身在草叢內的「許榮燦義士」銅像，除重新整理，更立故事碑，請來許榮燦的雙胞胎弟弟許榮榿見證這段英勇救人的故事，也讓港南運河風景區多了溫馨的生命故事。

城銷處表示，四十一年前的五月五日，新竹市建華國中兩名學生在市郊海埔新生地危險區游泳，不諳水性，被捲入驚濤駭浪中，此時國軍戰士許榮燦路過，立刻躍入海中救人，許榮燦將二人救起後，因精疲力竭，不幸被巨浪吞噬。

許榮燦是新竹人，一九五六年生，天生熱心耿直、急公好義，卻不幸英年早去，其愛國愛民的軍人精神，及其成仁取義的傳統美德垂範後世，為人景仰。 市府表示，許榮燦過世後，為感念其義行，四十多年前，便以許榮燦年輕的樣貌，邀聘藝術家賈方元塑造義士的銅像，並豎立在港南運河附近，不過這座銅像因隱身在樹林草叢中，已默默在海濱一角待了數十年。

市府城銷處長顏章聖說，在港南運河公園進行整修時發現這座銅像，就希望找到義士的家人，更希望讓市民、孩子知道這段故事，經民政處協助，終於找到許榮燦的孿生胞弟許榮榿來見證。

再度看到哥哥的銅像，許榮榿說，當年廿二歲的哥哥古道熱腸，卻因救人犧牲，家人雖難過，但也感到驕傲，因為他跟哥哥是雙胞胎，所以銅像是按照他年輕時的樣子製作，如今看到銅像被擺放港南運河的明顯處，很開心這段生命故事，被傳頌下去，更以哥哥為榮。

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