〈中部〉台西綠能專區 轉型產業園區

2019-06-19

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府決定暫緩「台西綠能專區」，轉型為「產業園區」，以因應台商回流缺地困境，同時提升土地利用價值，帶動地方發展。

縣府建設處長李俊興表示，台西綠能專區土地規劃只能種電，過於單一侷限，且根據縣府調查，僅有三分之一地主同意，土地面積二八一．九一公頃，分布零散，影響原先土地整合利用。

雲縣府：原規劃只能種電

李俊興指出，除土地問題，專區內養殖魚塭還有地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅及漁保資格等問題，影響私有地主設置綠能意願，經濟部去年四、七、八月召開協調會議都未能解決，若持續開發，將造成相關綠能設施閒置，基於專業及現實環境考量，決定暫緩推動綠能專區。

可解決台商回流缺地困境

縣議員黃淑鈴表示，台西工業區編定近卅年，至今未能招商，淪為「爹不疼娘不愛」的三不管地帶，影響區內養殖業者命脈排汲水等基礎建設及業者生計，綠能專區好不容易有眉目，現在又要轉型為產業園區，她不認為縣府能在短期內招商，順利開發，受苦的又是老百姓。

地方盼先做好基礎建設

丁姓養殖業者說，綠能專區或是產業專區都好，只要不造成污染，又能解開「台西工業區」對土地的束縛，他都願意接受，但在此之前，希望政府先整修區內排給水路等基礎建設，讓他們可以繼續討生活。

李俊興指出，希望經濟部工業局因應台商回流，考量國內產業用地不足，思考在有限土地資源下，以產業用地儲備機制，採分期分區方式開發，讓台西工業區轉型，並引進低污染、低耗能、低耗水、高產值及循環經濟等相關產業，創造地方繁榮。

台西綠能專區原為雲林離島工業區的台西工業區，佔地一千一百多公頃，一九九五年經濟部交由雲林縣府主導開發，因經濟環境改變加上環保爭議，招商不順，前縣長李進勇配合中央綠能政策推動轉型綠能專區，現在又將回歸產業園區。

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