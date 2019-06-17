〈台北都會〉《居民擋車陳情》柯文哲只檢討維安 不理社子島居民訴求

2019-06-17

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲前天赴社子島參加台北海洋科技大學畢業典，座車被社子島自救會攔路陳抗；昨被媒體問到維安是否待加強？柯要求台北市警局檢討，但沒回應居民訴求。自救會發言人李華萍表示，自上週四自救會第一次抗議，台北市政府都沒回應弱勢居民「退回主計畫」、「原地改建」等訴求，柯也不願見居民陳情，將不排除第三次抗議，甚至告上監察院。

自救會批政府資訊不夠公開

柯文哲於二○一五年宣傳社子島開發，李華萍指出，居民完全不懂拆遷補償內容，還有長者以為開發後新專案住宅不用花錢，誤以為建地可一坪換一坪，以為只有農業區土地開發後，僅能要回四十％土地。事實上，市府採區段徵收，所有民地皆須將六十％土地回饋給政府做為公共設施；但李無奈說「政府資訊不夠公開」。

居民希望原地改建 不排除第三次抗議

李華萍表示，過去政府下令社子島禁建，但房子壞了不能不修，最終導致社子島淪為大違建，居民過去都有繳稅，稅金用於公共建設，但社子島也沒公共建設，如今居民最大希望仍是原地改建。她還說，根據市府區段徵收財務計畫，社子島開發總額七八四億元、共計可收回八○四億元，令人不解開發是為了百姓，還是為了市府賺錢？

柯文哲昨下午被媒體問到維安是否待加強？柯回應，未來行程要再確認一遍，前天在警察局的行事曆裡面是沒有的，表示在排行程上有漏洞，會要求警局事後再檢討；重新建立一個新的SOP，「每次出問題就回去檢查哪裡出問題，再檢查一遍就OK。」

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