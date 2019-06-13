〈中部〉南投縣雞隻屢失蹤 雞農誘捕禍首是石虎

2019-06-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉前興隆村長甘光仲的雞舍，日前接連有雞隻遭不明動物咬走，他以誘捕籠捕捉入侵雞舍的動物，送往集集特有生物研究保育中心，才發現咬走雞的竟是保育類動物石虎（見圖，特生中心提供），特生中心表示，該石虎右眼發炎受傷，精神、體力都不佳，恐是眼傷影響野外覓食能力，才會入侵農家雞舍覓食。

送集集特生中心 才知是保育動物石虎

甘光仲表示，上月雞舍陸續傳出雞的尖叫聲，外出查看卻找不到入侵的動物，事後清點才發現有雞被咬走，共損失兩隻，他才想用誘捕方式查明是何種動物所為，起初捉到還不知道是石虎，直到特生中心解釋才曉得是台灣的寶貝，現已將石虎闖入的圍網破洞補好，應不會再有動物闖入。

特生中心：雞農採誘捕非毒餌 有保育概念

特生中心野生動物急救站表示，雞農對於環境和動物相當友善，雖然飼養的禽畜出現損失，仍以柔性方式捉捕，還送到特生中心救治，並未採取毒餌等激烈手段，可見相當有保育概念。

研判石虎眼傷 野外覓食能力降才會闖雞舍

急救站人員也說，野生動物在野外求生不易，特別是身體受傷的，該石虎送來時眼睛已發炎，是隻生育過的成年母石虎，研判因眼傷導致野外覓食能力降低，體力、活動力下降，不得已才會到雞舍抓雞來吃，日後將針對眼傷治療，並評估野放適應力，盼能讓石虎重返山林。

而針對雞舍防護，建議農友可加強圍網，加高網子防止石虎進入，並可限制體型較大的雞隻活動範圍，就近保護飼養的禽畜，一旦有動物侵入干擾，損失也能降低。

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