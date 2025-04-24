為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    違法衝北檢謝龍介嗆法務部長「拚輸贏」林俊憲：應該去找蔣萬安

    國民黨不分區立委謝龍介。（資料照）

    國民黨不分區立委謝龍介。（資料照）

    2025/04/24 10:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不滿黨內「幽靈連署」涉偽造文書等嫌疑，日前號召民眾闖「集會遊行法」禁制區包圍北檢抗議觸法，民進黨立委林俊憲表示，全國立委質詢率最低的謝龍介，不問民生、不問台南建設，而是跑到司法委員會去質問他自己違法的個案，嗆法務部長要「拼輸贏」，但其實謝龍介如果有什麼不滿應該去找蔣萬安。

    林俊憲在臉書PO出一段影片，影片中謝龍介正在質詢法務部長鄭銘謙，謝龍介稱，內政部長說他是主謀之一，她現在又重新寄通知書叫我過去說明，這不是政治介入？什麼才是政治介入？謝龍介接著嗆「內閣要改組了啦！你是不用煩惱啦！劉世芳是很煩惱啦！要藉法來顧她的官位，大家拚輸贏看看啦！」

    林俊憲在貼文中表示，給大家看看，全立法院113個立委中，質詢率最低的謝龍介，終於跑來質詢，都在問些什麼？不問民生、不問台南建設，而是跑到司法委員會去質問他自己違法的個案，嗆法務部長要「拼輸贏」。

    林俊憲直言，謝龍介前幾天還好像很有勇氣的說「我認」，結果現在公然利用立委職權質詢涉己個案，不就是在干涉司法嗎？違法衝北檢被傳喚，蒐證的是台北市警局、送辦的是台北市警局，你真的覺得有什麼不滿，應該去找蔣萬安才對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播