違法衝北檢謝龍介嗆法務部長「拚輸贏」林俊憲：應該去找蔣萬安

國民黨不分區立委謝龍介。（資料照）

2025/04/24 10:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不滿黨內「幽靈連署」涉偽造文書等嫌疑，日前號召民眾闖「集會遊行法」禁制區包圍北檢抗議觸法，民進黨立委林俊憲表示，全國立委質詢率最低的謝龍介，不問民生、不問台南建設，而是跑到司法委員會去質問他自己違法的個案，嗆法務部長要「拼輸贏」，但其實謝龍介如果有什麼不滿應該去找蔣萬安。

林俊憲在臉書PO出一段影片，影片中謝龍介正在質詢法務部長鄭銘謙，謝龍介稱，內政部長說他是主謀之一，她現在又重新寄通知書叫我過去說明，這不是政治介入？什麼才是政治介入？謝龍介接著嗆「內閣要改組了啦！你是不用煩惱啦！劉世芳是很煩惱啦！要藉法來顧她的官位，大家拚輸贏看看啦！」

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林俊憲在貼文中表示，給大家看看，全立法院113個立委中，質詢率最低的謝龍介，終於跑來質詢，都在問些什麼？不問民生、不問台南建設，而是跑到司法委員會去質問他自己違法的個案，嗆法務部長要「拼輸贏」。

林俊憲直言，謝龍介前幾天還好像很有勇氣的說「我認」，結果現在公然利用立委職權質詢涉己個案，不就是在干涉司法嗎？違法衝北檢被傳喚，蒐證的是台北市警局、送辦的是台北市警局，你真的覺得有什麼不滿，應該去找蔣萬安才對。

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