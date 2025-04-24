張綱維七度違反電子監控禁令 抗告失敗確定收押

遠東航空董事長張綱維七度違反監控規定裁定收押。（資料照）

2025/04/24 11:06

〔記者張文川／台北報導〕遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航36億元，去年被台北地院判刑15年後，法院命他戴上電子監控腳環，上訴高等法院審理中，高院發現他今年2月至4月有七度違反監控規定而被發出示警，其中2度接近苗栗塭仔頭漁港，有逃亡之虞，法官4月2日派法警將他拘提到案，訊後裁定收押；張不服而提抗告，最高法院審理後，駁回抗告確定。

台北地院去年10月一審宣判後，命令張綱維配戴電子腳環，不得接近機場、港口、海岸線等地，且每週三須至向住處轄區派出所報到。

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高院3月7日開庭時，即曾告誡張綱維，2月1日聯繫不上他，2月8日晚間發現他靠近苗栗塭仔頭漁港，20日則觸發電子腳環離線30分鐘，先後3次違規遭到警示，法官警告他「不要亂來」，若再犯，不排除羈押。

不過，張綱維依然我行我素，高院獲報他於3月12日、15日、29日及4月1日，又4度違規，其中，3月12日張再度靠近塭仔頭漁港，其他違規行為則是電子腳環離線過久，法官認為他的行動可疑，懷疑他有逃亡可能，4月2日指揮法警將張拘提到庭，開羈押庭。

張剛維庭訊時辯稱，開車載母親到高雄鳳山區看中醫，返程經過鄰近高速公路的塭仔頭漁港，未在漁港逗留，更無預備偷渡行為；母親年邁且罹患肺腺癌末期，由他照顧，才會晚2分鐘向監控中心報到，絕非惡意違規。代理受命法官陳勇松經合議庭評議後，認定張綱維有高度逃亡可能，裁定羈押。

張綱維不服，抗告至最高法院，最高法院審理後認定高院裁定沒有違誤，駁回抗告確定。

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