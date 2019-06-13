〈中部〉20年側溝狹窄 彰化縣社頭山腳路又淹了

2019-06-13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉山腳路四段台塑加油站周邊因側溝排水老舊狹窄，每逢大雨該路段必定淹水，近日大雨不斷又淹水了，水深達半個輪胎以上，駕駛經過猶如水上行舟，若不慎還會發生熄火狀況，用路人經過無不膽顫心驚。協和村長劉聰波表示，這裡幾乎逢雨必淹，廿年都無法徹底改善，希望政府重視人民安全。

老舊未更新 逢大雨即溢堤淹水

劉聰坡指出，該路段位於山腳路四段二二二、二五二巷南端，每逢下雨，雨水沿上游巷弄道路流下，匯入山腳路側溝，再往南流向員大排水，但往往流到此處就堵住，造成水溝溢堤，積水長達二、三十米，深達逾半個輪胎高，多年前甚至發生淹水流入民宅，也常有駕駛不黯路況，衝入積水路面，水花濺溼引擎，車輛當場熄火拋錨，還要幫忙呼叫拖吊車來處理。

地方盼拓寬側溝 但一直未改善

劉聰坡說，淹水路段側溝設計已有廿多年，又小又窄，遇豪雨來襲，根本撐不住，這三年他經常向上級反應，該路段側溝應拓寬，但回覆卻是該路段管線複雜，無法動工，只有在兩側增加下水道，但遇大雨照樣淹水，由於當地車流量大，有地方代表顧慮用路人安全，乾脆在淹水前方，一○○巷口設立「汛期路面積水，車輛請改道」牌子，提醒民眾注意安全。

縣府：已建下水道 減少淹水時間

對此，縣府水資處處長陳詔慶表示，山腳路沿巷有不少平時的道路，但因路小無側溝，所以在下雨時變水路，該區也評定為水路共用區，為減緩淹水問題，去年已在上游段設置一處沈砂池，將土砂攔截於上方，下游地區全家便利商店旁與九十一巷施設完成兩條地下水道，滴水坑銜接水路，將雨水導流至員林大排，使該區域淹水十分鐘就能消退。

山腳路側溝拓寬 涉管線、私地問題

縣府工務處長林漢斌說，考量山腳路沿線多處埋有自來水線、電信等甚至還有軍用管線等，線路複雜，新型雨水下水道寬達近二米，比舊型下水道六十公分大上數倍，加上該路段還有私人用地問題，施工難度高，需審慎評估。

公所：屬低漥區易積水 一直尋改善

社頭鄉公所建設課長黃永乙說，該路段積水問題困擾多年，公所一直尋求改善，在縣府補助下，積水消退時間已從二小時大幅縮減至二十分鐘內，惟該處屬低窪區，側溝匯流下游需花點時間，而雨季期間公所會一直保持路況監視，若積水太深，將提早拉起封鎖線，或設立三角椎警示。

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