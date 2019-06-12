〈南部〉台南飛雁新村開發案 市府、遠雄解約

2019-06-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遠雄飛雁新村開發案，因老樹與大湖文化遺址保留引發爭議，經市府與遠雄協調，終於簽訂終止契約協議，國防部與市府已於五月底返還土地價購金、履約保證等共五億餘元，土地也歸還給國防部，未來該地如何利用，市府將與國防部協商。

該地如何利用 市府將與國防部協商

市長黃偉哲表示，以都市發展立場，希望未來有好的活化運用，但畢竟目前土地屬國防部所有，未來是否低限度開發或做為文化公園，將與國防部協商。

原公辦都市更新 遠雄得標擬蓋大樓

飛雁新村基地鄰近永康區奇美醫院，總面積約三．五公頃，土地所有權屬國防部，二○一○年國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，二○一三年由遠雄建設公司以廿億九千萬元得標，遠雄原規劃興建十一棟廿五至廿九層高樓大廈，引發該地大湖文化遺址與老樹保護爭議，估計超過一八○棵老樹將被迫移植。

內有遺址、老樹 開發案未審查通過

經公民團體呼籲搶救，二○一四年，當時主政的市長賴清德勘查後要求停建並進行文資調查，審議結果擴大區內歷史建築「傳原通訊所」的登錄範圍，市府同時舉辦公民決策城鄉論壇，南市都委會對於遠雄開發計畫亦未審查通過，遠雄向國防部、台南市政府提出賠償，經多年協商，終於在今年解套。

遠雄提出賠償 經多年協商終於解套

南市都發局表示，今年三月中旬簽訂終止契約協議，包括國防部的土地價款四億多元，市府部分則有歷史建築修復四千五百萬元、專案管理費六百萬元、履約保證金四千多萬元，共五億餘元，五月底已完成還款；至於遠雄提出九千萬元規劃設計費的損失，大家協議另以法律途徑解決。

飛雁新村土地等於是跟遠雄建設公司「完全沒關係了」，至於後續處理，都發局表示，土地既已歸還國防部，仍要尊重國防部意見，環境維護由該權責單位負責。

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