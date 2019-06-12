〈台北都會〉新北全市199座公園遊具 不符CNS國家標準

2019-06-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市推動特色公園改造計畫，盼滿足兒童的遊戲權，市議員廖宜琨表示，全市有一九九座公園的兒童遊戲場不符合ＣＮＳ國家標準，恐危害使用者安全；市府綠美化景觀處回應說，現階段的遊具安全無虞，會督促各公所依據衛生福利部規定，在明年一月二十五日前改善完成，並取得ＣＮＳ合格檢驗報告。

議員︰不公布資料恐危害安全

廖宜琨指出，衛福部制定「兒童遊戲場設施安全管理規範」，明訂兒童遊戲場的設計、製造、安裝、檢查及維護，都應符合國家標準及相關法規，包括是否有尖端、銳邊、突出點、鏽蝕及鬆脫等狀況，據統計，新北市各區公所維護管理的公園遊具，已有五六六座符合規範，但仍有一九九座等待改善，這些不符合ＣＮＳ國家標準的遊具恐有安全疑慮，市府卻不公布資料，萬一有孩童受傷，將衍生國賠爭議。

他說，市府往年都編列預算補助各公所改善公園遊具，今年卻沒有補助，以樹林區公所為例，每年的公園維護管理預算僅兩千萬元，包括辦理新建公園與新北綠家園專案，已沒有餘裕經費，市府主計處又限制公所預算不得增加，巧婦難為無米之炊，他要求市府提出解決辦法。

景觀處︰跨局處合作改善遊戲場

景觀處長陳進謙表示，衛福部在二○一七年頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求全國各縣市與各機關學校的兒童遊戲場，必須在二○二○年一月二十五日以前取得ＣＮＳ合格檢驗報告，新北市從二○一六年起分三年編列預算，專案補助公所改善遊具，是全台推動最早的縣市，已改善近八成，部分兒童遊戲場雖未符合ＣＮＳ標準，但依照政府採購規範辦理，都符合相關檢驗標準，經各公園管理機關檢視，無安全之虞。

關於經費問題，陳進謙說，今年五月二十一日起，針對公園改造議題已召開市府跨局處平台會議，景觀處與民政局合作尋求資源，協助修改兒童遊戲場設計，符合ＣＮＳ國家標準。

市府：遊具安全無虞 公布怕引起恐慌

為何不公布不符合ＣＮＳ規範的公園資料？陳進謙解釋說，不公布是擔心民眾恐慌或誤解，各公所有定期巡查機制，遊具損壞會立即封閉改善，現有的公園遊具都是安全的，只是未取得ＣＮＳ認證。

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