〈南部〉高市150多輛停車欠費大戶 交通局移送催討

2019-06-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市路邊不時可見汽車擋風玻璃上，夾滿停車計費單未繳卻不理會，交通局統計全市停車欠費大戶有一百五十多輛，前三名各欠費十六萬七千元、十六萬四千元、十一萬餘元，全部被移送行政執行署高雄分署執行催討。交通局提醒，拖延繳費還要加收手續費，民眾勿心存僥倖。

交通局表示，積欠十六萬元以上的兩名車主遭送裁催討中，市府均已取得債權憑證，會定期檢視個人所得持續追討。另欠繳大戶第三名車主已補繳約二萬元，還積欠九萬多元，欠繳戶已交由行政執行署持續追討中。

停車費繳費期限為開單日起十四日內，逾期會先平信催繳，加收十五元郵寄工本費，若仍未補繳，將再以掛號催繳，追加收取五十元郵寄工本費，再未繳者就會被處以三百元罰鍰，還需補繳五十元工本費。交通局強調，基於公平原則，欠費戶的強制執行沒有轉圜空間。

交通局表示，目前有八成以上民眾到超商繳停車費，因為超商收銀機沒有即時資料傳輸功能，若是家人又利用超商多媒體機印出單據繳費，就會造成重複繳費狀況。

手機APP繳停車費 可抽獎

為解決此問題並提供開車族更便利停車費繳費服務，市府鼓勵民眾利用智慧行動支付APP繳交路邊停車費，六月至十一月底舉辦兩波抽獎活動，只要民眾於該期間利用手機APP繳交停車費，就有機會抽中電動機車、智慧手機、蘋果電腦、掃地機器人等二百多項好禮，繳越多中獎機會越大。

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