〈南部〉黃國昌要求監院彈劾 屏縣府促提告

2019-06-11

〔記者邱芷柔、謝君臨／綜合報導〕時代力量立委黃國昌連日批判民進黨屏東縣議員周碧雲夫婦等經營的樂樂養雞場，昨天更前往監察院要求彈劾失職官員，屏東縣政府昨天反擊，強調行政程序完備才能解決問題，同時也向黃國昌建議，「更負責任的辦法就是去提告，由司法單位調查會更快、且更完備」。

時代力量立委黃國昌指控，民進黨籍屏東縣議員周碧雲設立的「樂樂養雞場」涉及多起違法事實，農委會曾數度發函要求屏東縣政府依法處理，但屏縣府卻包庇縱容、拖延不裁罰且未廢止畜牧場登記；黃昨赴監察院告發，要求彈劾違法失職官員並糾正屏縣府，若監院無法處理，他將號召枋寮鄉親發起大遊行，讓違法濫權者聽見人民的怒吼。

屏東縣政府昨天緊急召開記者會，由秘書長邱黃肇崇、縣府發言人黃建嘉、政風處長吳茂興、行政處長王榮愷、農業處長黃國榮等人親上火線。

縣府發言人黃建嘉指出，黃國昌委員在臉書上公布「廉政署密件」，其實是縣府上個月「主動」函文給廉政署，再給監察院的文件，縣府態度坦蕩公開，請黃委員不要含沙射影、故弄玄虛。

對於黃國昌連日發文痛批屏東縣政府，黃建嘉回擊，建議黃國昌直接提告，若是起訴，該法辦就法辦、該辦誰就辦誰，若是不起訴，他就會有誣告的問題。

對於樂樂養雞場的後續處置，縣府強調畜牧場的設施容許申請、畜牧場登記證，全縣都是一致標準，需由鄉鎮市公所初審後、再轉縣政府複審，「撤銷和廢止不能用喊的，行政程序一定要完備，才能徹底解決問題」。

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