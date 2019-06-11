〈台北都會〉議員質疑拜會吳東亮 柯︰我上廁所也需要公開嗎？

2019-06-11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲標榜公開透明，規定官員登錄行程、飲宴應酬，但日前被媒體直擊拜會台新金控董事長吳東亮，台北市議員吳世正昨於議會市政總質詢，質疑難道柯不知新光集團旗下企業是被台北政府監督的大台北瓦斯公司？柯反擊說，「我上廁所也需要公開透明嗎？我需要給狗仔這樣跟嗎？對方有什麼目的？」吳問「第四權有沒有聽過？」豈料，柯回說「我沒聽過！」

柯文哲強調，他有很多行程，也有自己的朋友，難道上廁所也要公開透明嗎？並在備詢台上摔筆，還嗆說「下一題」、「我有跟別人談生意啊？」吳回說，「我們不知道啊！」並批評柯拿跟財團見面與上廁所比較。

吳世正爆柯與10多位老闆聚餐

豈料，吳世正秀出一份「柯P聽你說」餐會資訊擷圖，並進一步爆料，今年五月五日柯文哲在康華西餐廳一口氣見了十多位大老闆，包括紡織、媒體、電子公司、會計公司、建設公司、連鎖藥局老闆等。

柯文哲再反嗆，這麼多媒體在，大家自有公評，他也有自己的同學、朋友，質疑議員的質詢是無限上綱。

吳世正回擊，是因為柯文哲過去稱公開透明，還在臉書說，自己不喜歡應酬，要談就到市府談，並曾批評財團拿刀叉吃人肉，結果有這麼多媒體不知道的隱藏行程，還去人家家裡見面，他就有朋友跟柯吃過飯，有人說柯喜歡跟大老闆吃飯、且enjoy（享受其中）。柯回應，指吳世正想像力豐富，他常問大老闆產業界意見、建議事項，其實這種開完會有會議紀錄。

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