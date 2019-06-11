〈北部〉會考成績進新竹實中 5A＋有希望

2019-06-11

〔記者洪美秀、蔡孟尚／新竹報導〕國中會考成績昨天出爐，預估新竹高中錄取門檻為5A，新竹女中至少要4A1B以上，實驗中學則至少要5A+以上。

新竹市國中班級數最多的培英國中拿到5A的有一百八十三人、5A10+有廿二人，5A10+作文六級分有兩人；三民國中5A10+有八人，5A一百卅六人；光武國中5A10+有八人，5A以上八十六人，5A10+作文六級分有兩人。

育賢國中5A10+有三人；光華國中5A10+有十一人，5A以上學生約佔兩成；建功高中國中部5A有四十二人，5A10+有4人，超過一百名學生選擇留在建功直升高中部。

市府教育處表示，學生若對成績有疑慮可複查，登記分發七月九日放榜。

竹縣7人拿滿級分

新竹縣有七名考生拿下滿級分5A10+作文六級分，其中四人是成功國中學生，另三人分別就讀二重國中、康乃薾中小學、義民中學。

縣府教育處統計，全縣5A10+有七十六人、5A有六百六十五人。

考生拿下5A10+的，成功國中有二十七人、仁愛國中八人、義民中學八人、東興國中七人、博愛國中六人；考生拿下5A以上的，成功國中有一百四十九人、義民中學一百一十六人、仁愛國中七十七人、東興國中六十七人。

提供選填志願諮詢服務

教育處表示，十二日至二十五日上午九點到下午四點，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服務，電話為03-5518101轉2888。

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