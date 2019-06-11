〈北部〉苗栗5A生 比去年多12趴

2019-06-11

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕一○八學年度國中教育會考昨放榜，苗栗縣共誕生四名五A++、作文六級分的「狀元」，分別為縣立明仁國中的余依芸、羅昱昇及私立君毅中學國中部的許以琳、吳思昀，此外，全縣共有兩百五十九人拿下五A以上佳績，較去年成長十二％，苗栗縣政府也將頒發給優秀學子激勵獎金，期勉再接再厲。

苗栗縣政府教育處指出，今年原預計總成績會更好，但因國文作文為開放式引導題型，難倒許多考生，在作文項目上失利。教育處也提醒，考生務必留意竹苗區免試入學網路選填志願開放期限及報名日期。

依整體成績，照南國中成績五A以上學生達五十三人，為全縣之冠；私立建臺中學三人拿下五A++，卅五人達五A以上；造橋國中今年畢業生雖僅卅一人，但學生黃君揚仍爭氣拿下五A九+、作文五級分的佳績；而烏眉國中學生張雅綺考出五A七+成績，創校史紀錄。大倫、公館、通霄、頭份、竹南、新港、維真等國中成績也較去年度進步。

君毅中學學生許以琳說，藉自身經驗、閱讀及學校安排的多元寫作課程，幫助她拿下作文高分；而校方也各頒發廿萬獎學金給兩位女狀元，校長林慶旺說，君毅中學連四年誕生七位榜首，證明教學策略成功。

明仁國中校長李萬源說，余依芸過去參加語文競賽獲獎無數，平時上課認真聽講，回家馬上複習，未來將朝法律發展；美術班的羅昱昇學術雙修，善於利用時間，未來希望朝數學領域發展。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法