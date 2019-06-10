〈中部〉振興商圈 議員促市府逐一體檢

2019-06-10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市現有廿四個商圈，市議員江肇國指出，其中包括精明一街、大隆路、東海藝術街等商圈這幾年狀況都不好，自由路、繼光街、電子街商圈則受惠於河川整治、鐵路高架化後帶動人潮，才開始復甦。他表示，市府輔導商圈的措施常是舉辦節慶活動，較少於改善硬體，建議市府應該逐一體檢商圈，找出各商圈的發展潛力，加上周邊大型建設，才能有效振興商圈。

江肇國指出，受到商業型態轉變、商業行為移轉等因素影響，多處商圈逐漸沒落，尤其是在舊市區的商圈，這幾年因為柳川、綠川整治，吸引民眾造訪，進而帶動自由路、繼光街、電子街商圈的商機，美術園道則是前市長林佳龍向中央爭取到二千萬元整建經費，並在去年完工，人潮才又逐漸回流。

江肇國說，精明一街、大隆路商圈則因鄰近多家百貨公司，已經沒落十幾年，是目前狀況比較嚴重的商圈；另外，東海藝術街這幾年遊客也減少。

江肇國表示，上述商圈面臨的問題包括停車困難、特色不明確等，但市府振興商圈的措施常是舉辦節慶活動，只有短暫的效果，在公共設施、購物環境等硬體改善方面較少，由於每個商圈的條件不同，建議市府逐一體檢，找出其潛力，並且在周邊投入大型建設。

經濟局副局長李逸安則表示，各商圈都很努力，希望透過辦活動來吸引人潮，市府在行政協助上也盡量配合，經發局負責改善軟體及經營輔導，交通或公共設施的改善將請相關機關協助。

李逸安也說，商圈之間除了彼此競爭外，還要面臨大型百貨的威脅，市府會與商圈管委會一起思考如何找出特色，也希望業者自己先想想看方向，一定要營造出不一樣的氛圍，才能讓消費者願意回來。

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