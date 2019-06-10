〈中部〉憂梅雨毀一期稻 搶收青割更吃虧

2019-06-10

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕天氣預報新一波梅雨鋒面即將報到，可能連續下雨五天，引發稻農恐慌性搶割一期稻作，嘉義縣新港鄉農會八、九日各湧入一千一百餘噸稻穀，太保市農會也逾七百噸，都超過濕穀乾燥處理量能，緊急尋求外縣市奧援，由於青割往往無法符合公糧繳交標準，影響稻農的收益，農政單位疾呼稻農不要搶收。

稻穀湧入超負荷 農會忙翻

中央氣象局預報，新一波鋒面滯留比較強，今天起零星降雨，週三影響最為劇烈，全台都有可能出現大雨或豪雨，要到週日才會恢復午後雷陣雨天氣型態。

嘉縣府農業處長許彰敏強調，濕穀未熟粒（含青粒米）超過十七％或含水率（濕度）超過卅二％，不符公糧濕穀收購標準者，由於品質較差，賣給民間糧商價格當然較低，青割吃虧的是農友。

新港鄉農會總幹事陳永華說，原本排定這兩天要收割的一期稻作，稻穀熟成度都達八成以上，濕度廿七至卅％，但擔心下雨而提前收割者，青粒比率與濕度因超過公糧繳交標準而被拒收；尤其連兩天都湧現一千一百噸稻穀，但新港農會乾燥中心日烘乾量能只有三百噸稻穀，其餘八百噸得送到台中等縣市代處理。

嘉縣府：未熟稻難繳公糧

鹿草鄉農會總幹事陳健平表示，一期稻進入收割高峰期，就怕大雨來攪局，出現恐慌性搶割，如此一來，不僅割稻機無法適當休息，割稻業者爆肝工作，青割的結果就是被拒於公糧收購門外。

太保市農會總幹事黃麗貞說，這兩天收購逾七百噸稻穀，日處理量能二百五十噸，超過的必須北送，但連續假日高速公路塞車，衝擊到拖車的調度，可說雪上加霜，農會透已過各種管道向有意搶收的農民道德勸說。

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