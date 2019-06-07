〈台北都會〉鄰里交通改善計畫挨批破功 柯文哲飆罵交通大隊

2019-06-07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲力推鄰里交通改善計畫，自豪巷弄事故、傷亡人數下降。但北市議員王浩昨指出，市警局交通大隊從二○一五年至去年巷弄間交通事故，超過半數行政區事故件數不減反增，且參加改善計畫的鄰里，在施作兩年後大幅上升，柯卻還當政績，拿出來津津樂道，不料，柯文哲愈聽愈怒，飆罵交大「笨到連數字都不會看」、「回去被我Ｋ死」。

逾半數行政區 事故件數不減反增

北市交通局從二○一五年八月起推動該計畫，王浩指出，交通局嚴重騙了柯，全市四五六個里，三二八個里參加改善計畫，其中六十個里執行完整度達八十％以上，交通事故件數下降六十八％，但這只是一年的計畫，批市府誇大吹牛。

柯說，他知道去年車禍死亡件數有上升，但應是統計方式不同，所以算法不一樣，但王浩不以為然的說，交大數字是發生一件算一件，數字很死的。

王浩接著拿出交大統計資料，指從二○一五年至去年十二行政區巷弄交通事故，內湖、信義區等七個行政區，案件數都增加，比較六十個里施作改善計畫前後的事故數據，施作前事故九一七件，施作後一年變二九六件，但施作後兩年變成二三三四件，竟增加六八八％。

柯︰數字一定有問題 回去被我K死

柯文哲聽聞後直呼，這數字一定有問題，王浩則嗆說，「數字有動，我腦袋剁下來給你坐」。此時柯動怒，說這一看就有問題，以常識看就知道數字是錯的，「回去就會被我Ｋ死，笨到數字不會判讀」；柯還說，數字交給議員，好歹看一下，不是這樣準備，「是交考卷不是出考卷」。

王浩則說，這樣講警察太不厚道，「在座局處首長都是你的肱骨、幕僚，不該在這邊指責他們。」柯說，這樣的數字看也不可能，回去一定會查，從普通常識看就不對，他回去再處理。

交大︰數字設定條件不同 資料沒錯

質詢結束後，交大、交通局事後解釋，交大提供給議員的資料，是鄰里交通改善計畫的「所有道路」事故數，而交通局的統計事故，是只針對「實施標線型人行道的鄰里巷道」，一個里可能僅施作廿、卅條，沒有里內全部巷道都施作，所以兩個數字的設定條件不同，但是資料都沒有錯誤。

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