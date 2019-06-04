〈北部〉冉而山國際行為藝術節 台日舞者演出

2019-06-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮太巴塱部落的阿美族表演工作者阿道‧巴辣夫‧冉而山，一九九○年初加入原舞者後，在劇場藝術界打滾多年，二○一二年回到部落成立「冉而山劇場」，曾二度到法國亞維儂藝術節演出，本月七日至九日更在部落籌辦第一屆冉而山國際行為藝術節，邀請日本、臺灣十七名表演者來到部落接力演出，將融合自然環境、土地，要與觀眾一起呼吸！

7至9日在花蓮演出

一九四九年出生在太巴塱部落的阿道，加入知名原住民舞蹈團體「原舞者」多年，曾與差事劇團的鍾喬、劇場工作者王墨林合作，二○○○年他和朋友那布台東「布農部落」合創「阿桑劇團」，也在都蘭部落藝術家合組「漠古大唉劇團」、「都蘭山劇團」、「意識部落」，也多次舉辦表演藝術營隊。

阿道二○一二年回到出生的太巴塱部落，成立冉而山劇場，並擔任團長，著力於行為藝術推廣，深受菲律賓「民眾劇場」啟發。阿道認為，每一個人皆可透過「行為藝術」來表達最內心最真實的自己。二○一九年 LIPAF第一屆冉而山國際行為藝術節，首場六月七日在玉里鎮客家館、八日在林田山文化園區、九日在太巴塱部落祭祀廣場演出。

阿道表示，十七位表演工作者包括日本岩手縣的舞踏家太田直史先生，及台灣行為藝術家重量級前輩瓦旦‧塢瑪、曾啟明，女兒蔻兒亭．阿道．冉而山也將加入演出陣容，每人六分鐘「表演接力」，呈現融合自然的演出。

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