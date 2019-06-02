〈南部〉永安北溝排水整治 3.8億經費有譜

2019-06-02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年八二三豪雨造成永安大淹水，引來當時還沒當選的高雄市長韓國瑜開直播痛批「沒有直轄市的水準」，上月中旬永安再因豪大雨淹水，但已經就任市長的韓國瑜卻改口稱是「小積水」；最終立委邱志偉協調中央和國營企業，將三．八億缺口一次補足。

地勢低窪 養殖業長年飽嘗水患苦

永安區是國內石斑魚養殖大本營，養殖面積達三百公頃，主要外銷中國及日、韓等地，深受消費者喜愛；當地北溝排水系統是養殖專區的主要排水路，由於地勢低窪，加上排水路狹窄，養殖業者長年受水患所苦。

永安區北溝地區淹水尤以新港社區一帶最為嚴重，水利署編列一．四億元經費辦理「永安區永安排水下游及北溝中游段護岸改善工程一、二區」，以及「淵源橋等四座橋樑改建工程」，其中排水護岸設施完成後排水斷面拓寬，更可大幅加強排水及防洪功能，有效減少汛期或颱風季所造成的淹水情形。

永安北溝排水系統於二○一三年完成整體整治規劃，第一期工程預計本月底前完工，另二、三期經費經過多年爭取，歷經在立法院十餘次的質詢、透過現場會勘及協調會，兩期經費終於有了著落。

二、三期工程 水利署負擔8千萬

水利署承諾針對二、三期分別補助五千萬及三千萬，內容包含箱涵、排水路及橋樑改建等工項；剩餘三億元經費缺口，台電、中油本於回饋鄉親精神，將分別設立一 ．五億的專案補助，三．八億元的工程經費悉數獲得補助。

台電、中油回饋 各補助1.5億

邱志偉進一步表示，爭取到二、三期經費一併到位，能夠避免用地分期徵收程序冗長的問題，整治北溝排水系統應該要一勞永逸，徹底解決永安二、三十年來的水患沉痾。

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