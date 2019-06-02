〈南部〉全國反毒博覽會 韓缺席、邁現身

2019-06-02

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕全國反毒博覽會昨天在高雄巨蛋登場，共有數千名學生參加，但高雄市長韓國瑜缺席，跑到台北參加韓粉造勢選總統活動，反倒是行政院副院長陳其邁現身力挺反毒，綠營議員則酸說：「好像陳其邁比較像高雄市長。」

綠議員酸韓 指陳其邁比較像市長

教育部委託高雄市府教育局，昨天在高雄巨蛋舉辦「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」反毒博覽會，共有全國各單位設置六十個反毒宣導攤位。

高雄市長韓國瑜之前還替活動拍攝宣傳影帶，但昨天活動卻不見人影，由副市長李四川代表出席。反倒是行政院副院長陳其邁昨早在大樹參加活動後，下午又趕來巨蛋，以行動支持反毒。

對於韓國瑜缺席反毒博覽會，卻跑到台北參加韓粉拱選總統的造勢，陳其邁回答說，他覺得可惜，「他們告訴我，本來以為韓市長要來」。

政院編列百億反毒 盼與高市合作

陳其邁表示，對青少年反毒是全民關心重點，行政院也編列一百億的反毒策略行動綱領，希望能與高市府合作打擊犯罪，「市長沒來，我覺得比較可惜」。

陳其邁指出，他不會「吃碗內看碗外」，應該是讓高雄好，台灣才會更好，這是他一向的理念。總不能說換一個位置，馬上就火箭一飛沖天要征服宇宙，這不是他的風格跟做事情的方式。

昨天也參加活動的民進黨市議員邱俊憲說，從上午的大樹鳳梨文化節，到下午的全國反毒博覽會，韓市長都不在高雄，「今天好像陳其邁比較像高雄市長。」

邱俊憲批說，韓市長在議會一直說要專心市政，經濟一百分、政治零分，但今天選擇出席凱道初選造勢活動，充分表達他的心意就是要選總統。

邱俊憲強調，韓國瑜還是要嚴肅面對與高雄市民的君子之約，「八十九萬選票對他真的這麼不值嗎？不要只有心思在台北，要怎樣贏得總統初選，而忘了他是剛當選上高雄市長這個角色的扮演。」

另位民進黨議員林智鴻也說，韓市長漠視高雄市民對反毒決心，選擇去台北，他忘記自己是高雄市長了，他忘記高雄市民託付他的責任，「高雄市民對他的落跑，充滿憤怒與失望。」

質疑參加韓粉造勢 比市民反毒重要

林智鴻質疑說，原來選總統比市政運作還重要？原來韓粉造勢比高雄市民反毒還重要？

時代力量議員黃捷則批韓國瑜，選前政見特別提及反毒，選後不但傳出要撤毒防局，還不參加反毒活動。身為市長，卻因選舉不參加反毒活動，代表的不僅是無心於反毒議題，更凸顯帶職參選的嚴重瑕疵。

此外，曾任代理市長的行政院副院長陳其邁以及前高雄縣長余政憲，聯手幫大樹農民行銷玉荷包荔枝及鳳梨，尤其玉荷包今年產量銳減，想品嚐的消費者動作要快，否則就吃不到了。

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