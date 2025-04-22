不在籍投票絕不可行！ 卓榮泰：境外敵對勢力產生結果無法用民主來秤量

行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（左）、中選會主委李進勇（右）22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 14:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團上週五提出「強化參政權 建立國移轉投票」公投案，並於立法院會逕付二讀。行政院長卓榮泰今在立法院備詢強調，境外的電子投票絕不可行，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，是無法用民主來秤量的。

民進黨立委林宜瑾質詢時詢問卓榮泰，對於境外設投票所，政府是否有可能無視於中國對台灣民主的威脅，貿然開放電子投票，是否應該對境外敵對勢力介入台灣選舉有所警覺。

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卓榮泰表示，現在國家的處境，對於境外的電子投票等，「我們認為絕不可行」，因為受控於人的太多，境外敵對勢力會對投票行為產生什麼結果，是無法用民主來秤量的。卓強調，境外的電子投票行為，「現階段不予採納、不予考慮」。

至於國內部分的移轉投票，卓榮泰表示，大家可以討論，但要有一個限制，必須是全國性選舉，一個地方選舉若全國都在移轉投票，會造成很大困擾。卓也說，全國性的移轉投票也要考量從對事開始，對人的部分，複雜性更高。

中選會主委李進勇表示，不在籍投票法制面的檢討，行政部門一直都在進行。內政部及中選會的立場是一致貫，認為不在籍投票牽涉到很多複雜因素，若影響到選務穩定事情就非常嚴重。

李進勇指出，中選會採取穩健步驟，從比較單純的對事公投跨出第一步，累積一些實施經驗結果，再來進一步對人的選舉，至於採取何種方式，再做討論。

而對於民眾黨提出的2個公投案，李進勇說，因已進入到立法院交付公投程序，中選會不宜表示意見。

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