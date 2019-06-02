〈台北都會〉北市大樓停車格一位多停 須視「產權」而定

2019-06-02

〔記者林家宇／台北報導〕地狹人稠的台北市，停車需求高，停車位找尋困難，有民眾把腦筋動到大樓的停車場或地下停車場，部分住戶在自家公寓大廈的停車位多停一部重機、機車或腳踏車，產生「一位多停」亂象，觸犯社區規約進而引發糾紛。北市建築管理工程處釋疑，停車位的產權分為「共有」與「專有」，共有須依照社區規約使用，專有才有權自行支配。

公寓大廈的車位可分為「法定停車位」（法停）、「增設停車位」（增停）、「獎勵停車位」（獎停）。法停為按建物樓地板面積比例所劃設之車位，產權上屬住戶共有，若要買賣也僅限住戶間轉移，不可對外出售。

增停為建商在符合「建築技術規則」所額外增建的車位；獎停則是政府提供容積獎勵，鼓勵民間建設公共停車空間的措施。與法停不同的是，增停與獎停除了「共有」，另有「專有」產權。

建管處副總工程司洪德豪說明，住戶通常被分配到某個編號車位，認定該車格產權屬於自己，但法停的產權是將停車空間以坪數換算後，分配給住戶全體，並非依車位編號、位置而定，使用上須符合社區規約。

洪德豪說，車位若是登記為「專有」，則屬獨立產權，可出售給非大樓住戶，就算一位多停，管委會也無從置喙，亦不受社區規約限制，若仍有爭執，就要循法律途徑解決。但專有車位有其規範，須獨立編釘門牌，並與社區內的共有車位區隔。

近來有民眾反映，大廈的機車格位供過於求，是否能轉為汽車位使用？洪德豪說，依「台北市建築物附設停車空間四項登錄列冊暫免罰鍰執行方式」，只要管委會公文報備，可用八個機車格換一個汽車格，且不涉及產權變更。

此外，以往有不少建案獲取獎停獎勵後，將應設的停車位擅改為大廳、辦公室等。洪德豪表示，經清查，北市領用獎停件數為一二八○件，初查有四九一件不合格，總裁罰金額四八七萬元，至今已全數改善。

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