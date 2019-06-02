〈台北都會〉基隆河步道串連新北 基隆分段施工

2019-06-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府規劃將基隆河防汛步道兼自行車道，銜接到新北市汐止、萬里區，但是在七堵、暖暖地區受限於部分河段地形起伏落差大，初估路線串連需要五億二千萬元，由於經費龐大，工程推動已增添變數；基隆市政府表示，基隆河是中央轄管河川，將向中央爭取全額補助或逐年分段施工。

基隆河全長九十六公里，在基隆市境內約十五公里，市府早在十三年前就規劃沿岸城鄉風貌計畫，但該案因年代久遠、執行困難，工務處從二○一五年起，先就基隆河沿岸防汛道路兼步道或自行車道，展開串連新北市的重新規劃。

全線斷點串連需5.2億 向中央爭取經費

工務處河川水利科長洪延良表示，基隆河防汛步道兼自行車道已完成規劃，但受限於河段地形起伏很大，全線斷點串連起來需要五億二千萬元，將向中央爭取全額補助或逐年分段施工，今年已爭取到水利署第十河川局經費施作暖暖興隆路段，部分危險路段規劃以棧橋式串接。

外木山海埔新生地串連萬里 年底完工

工務處長張元良指出，目前先以分段方式辦理，在基隆外木山海興游泳池到九兄弟厝之間，有五百公尺斷點沒有銜接到上原濱海步道，已和觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，讓自行車步道從外木山海埔新生地串連到萬里區，預計今年底完工。

汐止連接基隆單車道 預計暑假完成

他說，由新北市議員張錦豪爭取的汐止區經台鐵舊五堵隧道串接基隆的自行車道，總經費三千多萬元，全長六百多公尺，預計今年暑假完工，車友未來可從汐止區騎單車，沿基隆河水岸、星光橋、古道風華車道至基隆，基隆工務處也配合施作相關標線標誌，引導車友從舊五堵隧道接到基隆河千祥橋，沿基隆河步道騎乘。

張元良說，短期目標利用基隆河既有防汛道路，透過斷點銜接，優化道路使用功能；長期是以基隆河兩岸既有防汛道路做完整、安全的串連，連接汐止、瑞芳交會處，完成大台北路網串連，營造優質休閒空間。

基隆市議員張耿輝認為，市政要有延續性，基隆河步道現在連廁所、自行車充氣站都沒有，只能找附近宮廟或加油站，基隆河沿岸有十六座抽水站，可借鏡新北市汐止河段的經驗，例如汐止星光橋鐵馬驛站有提供打氣、飲水及基本救護、廁所等公設，基隆市政府可先協調抽水站廠商，開放廁所讓民眾「方便」。

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