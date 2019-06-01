〈北部〉公園椿象群聚 花蓮縣府：無毒勿驚慌

2019-06-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕春末夏初是椿象交配產卵盛期，孵化後的若蟲群聚樹幹，密集程度足以令人發毛！花蓮市中琉公園近來被民眾發現遭大批紅色小蟲入侵，懷疑是會噴出腐蝕性毒液的「荔枝椿象」，縣議員魏嘉彥獲報偕同農政單位會勘，經查證後確認為無害的「紅星椿象」若蟲。縣府農業處表示，「紅星椿象」僅吸食樹液，民眾無須過度驚慌。

花市中琉公園群聚 懷疑有害荔枝椿象

中琉公園及花蓮市社區近日爆發蟲蟲危機，數以千隻的紅色小蟲，密密麻麻爬滿樹幹，加上附近民眾反應晾曬在外的衣物，常有蟲卵附著，憂心是對人體有害的荔枝椿象，特別叮囑到公園嬉戲的孩童「禁摸」小蟲，深怕皮膚遭毒液侵蝕。

農政單位現勘 確定是無害的紅星椿象

議員魏嘉彥說，現在正值椿象繁殖季節，常可在公園樹枝、樹幹上發現成群紅色小蟲，中琉公園出現大批椿象若蟲後，令民眾發毛憂心，經與國裕里長杜曉炬、農政單位現勘了解後，發現僅「虛驚一場」，確定是無害的「紅星椿象」，居民不用過度緊張。

縣府農業處表示，紅星椿象、紅姬緣椿象及荔枝椿象，因外型相似，常讓民眾分不清楚，木棉、野棉等樹種常見紅星椿象攀爬，台灣欒樹下則多半會出現紅姬緣椿象，這兩種椿象當天氣轉熱或樹種結果時，就會大批出沒；因對人體無害，繁殖期結束自然離去，基於生態平衡考量，無須噴藥撲殺。

農改場：荔枝椿象會分泌有毒汁液

花蓮農改場副場長楊大吉說，赤星椿象又稱紅星椿象，這一類昆蟲的幼生期叫做若蟲，以植物為寄主，吸食樹幹莖葉的汁液為生，無害也沒有攻擊性，但源自東南亞的果樹害蟲「荔枝椿象」就不同，受驚後會分泌出毒汁，引發皮膚灼傷潰爛。

產卵排列整齊 民眾發現應速摘除

花蓮農改場表示，荔枝椿象每次產下的卵粒有十四粒且整齊排列，民眾若發現應儘速摘除，目前仍主要出現在西部地區，花蓮鮮少有現蹤傳聞，但去年五月下旬，吉安、新城鄉一度傳出荔枝椿象蟲害，所幸數量不多，多棲息在農友自家栽種的龍眼、檸檬果樹為主，當時已啟動生態防治。

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