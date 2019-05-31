〈台北都會〉議員播「喬蛋」錄音 柯怒︰市府被竊聽

2019-05-31

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕北市議員簡舒培昨爆料，去年十一月二十九日召開有關遠雄大巨蛋案的會議，是由轉任台北捷運公司董事長的前市府顧問李文宗全程主導，還邀集多名市府官員討論如何在都審會為遠雄「解套」，簡當場公布七段錄音檔，且說要把錄音檔送檢調，台北市長柯文哲卻暴怒說「台北市政府被竊聽」，又說大巨蛋是歷史共業，有本事他就拆掉，但他沒辦法拆掉，所以就想辦法解決。

林洲民︰李文宗要求改都審會議紀錄

當時與會的前都發局長林洲民昨受訪時證實，李文宗在會議中強烈要求更改去年九月二十日的都審會議紀錄。

簡舒培昨下午在議會市政總質詢指出，這場會議全程九十分鐘，與會官員包括秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、環保局長劉銘龍、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩及時任都發局長的林洲民，官員及李文宗昨一一被點名上台備詢。

李文宗音檔「對，大家都這個意思」

簡表示，市府在會議三天前突通知都審會要查大巨蛋案，看起來很急，讓人感覺市府內有個集團要幫大巨蛋放水，接著播放兩分多鐘的錄音檔，李文宗說：「對，大家都這個意思，對不對，委員就這個意思。」秘書長張哲揚說：「我跟你講，你那邊委員不能這樣弄。」

柯暴氣︰誰給你的 簡舒培︰民眾寄的

柯文哲聽完突然暴氣說：「高雄市長韓國瑜還在懷疑被竊聽，台北市政府才是真正被竊聽。」反問簡：「是誰給妳的（音檔）？」簡回說：「是民眾寄給她的。」柯怒而摔筆說：「韓國瑜還不曉得是不是被竊聽，我台北市長是這樣被竊聽的嗎？」

簡舒培直指，李文宗主導整場會議，但當時被授權與遠雄談大巨蛋事務的人，應是當時的副市長陳景峻與在任的副市長鄧家基，李文宗為何被授權，邀市府官員商討怎麼「協助」大巨蛋。

李文宗︰來協調合約 張哲揚︰被節錄

李文宗備詢回應，籌備處是大巨蛋合約的甲方，當時他是市府顧問，應籌備處要求來協調合約，沒跟遠雄私下見面；備詢的張哲揚則說，錄音檔談到他的部分是被節錄，不公平，因張搶著發言，簡要求主席制止。

簡續放其他錄音檔，錄到李文宗說「都審的決議不能更改…，可是，我們不要談論得這麼嚴肅，說這個不合常識的東西嘛」、「秀慧也在，你也在，我已經提出來了，他們不願意提」；環保局長劉銘龍說，「我還是主張環評歸環評，都審歸都審」、「你知道重辦環評，在這種情況下，對不起，連主持的委員都要特別挑過」等。

簡舒培說，在這場會議中，張哲揚、劉銘龍和李文宗等竟然一起商討如何幫遠雄「解套」，試圖擴大解釋，將環評同意的引進人數和都審會的防災避難人數脫鉤，李文宗還帶法務局長袁秀慧去談籌備處的合約，遠雄說都審會的決議不能接受，市府要求發文，但遠雄不發，才召開這個會議。袁秀慧則回答，她是應李的要求才去參加會議，劉銘龍則不願多作說明。

簡舒培︰官員在幫遠雄想辦法逃避環差

簡舒培還驚訝表示，柯第一個反應是被竊聽，而非後面團隊在公開「喬蛋」，公安不是柯一直強調的嗎？但市府團隊就在「放水」，官員幫遠雄設法逃避兩年的環差，白色力量讓人覺得差很大。

柯文哲不滿表示，若是九十分鐘的錄音檔應全部播放，但他聽來，這是「官員開會在吵架」，是市府的優良傳統，不是在「喬蛋」，強調大巨蛋是歷史共業。質詢最後，簡舒培說，要將錄音檔送檢調，柯文哲說「請」。

梁文傑質疑︰市府將都審當作一場演戲

接續質詢的市議員梁文傑說，這事件看起來是「未遂」，因此簡送檢調去查，市府看起來不會有刑責，但質疑市府將都審當作一場演戲。柯文哲說「大巨蛋不是正常產物」，要是能拆早就拆了，拆不掉就要解決問題，至少要安全。

林洲民昨受訪說，他不是錄音檔的提供者，也沒有聽全部，簡舒培前幾天有找他查證此事、播放音檔；記者提到柯文哲認為這不是「喬蛋」，並問林的感受，電訪中林洲民不願鬆口「喬蛋」兩字，但強調他過去已在臉書一字一字寫出（喬蛋），也告知北市府政風處，從去年五月初至十二月底，他覺得中華民國文官制度被踐踏、都審會遭惡意干涉。

他證實，李文宗強烈要求更改去年九月二十日的都審會議紀錄，其內容為環評會核定的建物內五萬九八三三引進人數等同於遠雄模擬的逃生避難人數，但他告知李，都發局不可能主動修改、過去也未曾發生過，只有一種可能就是由遠雄來函修正，且不是更改。

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