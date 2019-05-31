〈台北都會〉棒協護「蛋」 呂明賜：局長叫我來

2019-05-31

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府五年來對大巨蛋立場丕變，從拆蛋、停工至復工、護蛋，昨第六次台北市都市設計審議會上，體育局長李再立還破天荒邀請棒協到場護蛋；但對於攸關交通的大巨蛋五十七輛大客車上下客問題、遠雄的防災疏散電腦模擬等，仍無法獲得委員共識，遠雄仍闖關失敗。

昨都審會棒協秘書長林宗成、台北興富發總教練呂明賜、中華職業棒球大聯盟簡士棋相繼發言護蛋；呂受訪認為，交通安全法律等問題應可克服；不過，媒體詢問為何出席都審會，他說「局長叫我來」。李再立受訪坦言，很多棒球界人士問何時蓋好，於是他將都審會訊息轉給棒球界人士，可方便來表達意見，他認為這些發言內容非常好。

強烈對比是，台北市議員邱威傑緊接著登記發言，指會議重點並非大巨蛋要不要蓋，而是決定是否符合安全標準；邱砲轟，遠雄迄今仍沒做「人員疏散步行速度每秒○．六公尺」電腦模擬，也沒呈現無障礙者怎麼逃生。他說，可惡的是，遠雄不好好交報告，當議員及市民發言時，旁聽室的遠雄人員就訕笑這個白癡、智障又發言。

都審會花兩小時討論大巨蛋大客車在基地北側松菸路上下客問題，由於遠雄主張動線與二○一一年核准的交通評估計畫內容相同，認為不影響周邊道路服務水準，交管可避免遊覽車壅塞。但有委員深表不認同，質疑這不符合台灣遊覽車使用現況；豈料，遠雄代表反擊「跟你人生經驗不一樣」。至於防災疏散模擬、消防動線等議題則未實質討論。

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