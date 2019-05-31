〈北部〉保護區建農舍 一年多都未准件

2019-05-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕從二○一○年至二○一七年底，桃園市核准保護區興建農舍共四十五件，但二○一八年後至今核定數為零，昨天引來市議員抨擊農業局對農地農用的認定沒有擔當，即使航照圖非常明顯，仍以「無法判讀」函覆，造成近兩年來全無核准案件，認為如此會拖垮市長鄭文燦的滿意度，直斥農業局是「黑燦團體」。

出具證明 鄭文燦允從寬認定

鄭文燦表示，都市計畫內保護區是為了國土保安、水土保持、維護天然資源與保護環境及生態而劃定，只要符合農地農用資格可申請興建農舍，但中央二○一八年將林業、保育用地排除農用資格，讓資格審查更為嚴格，市府會從寬認定，除了航照圖，申請人若能出具農用水電、灌溉、農損等證明，只要不含種樹或保育用途，都可認定為農地農用。

有規可循 農局定作業要點

鄭文燦說，為了讓保護區興建農舍有法規可循，農業局已制定「桃園市都市計畫保護區土地申請建築農舍作業要點」，讓農民了解作業流程，作業要點也明訂得邀集農委會農林航空測量所、內政部國土測繪中心、民間專家學者等協助審查，共同判別土地是否持續從事農業用途。

市議員劉勝全指出，從去年至今保護區農舍申請案一件都沒有審查通過，他對此認為，「現在鄭文燦滿意度七成，但原本可以高達八成，原因就是農業局怕事。」

議員批農業局「黑燦團體」

劉勝全質詢時還拿出十八張申請興建農舍的航照圖，他說，很明顯這些都從事農用，農業局回函卻稱「無法判讀」。

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