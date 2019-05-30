〈南部〉首位本土女高音 列台南歷史名人

2019-05-30

〔記者劉婉君／台南報導〕南市新增五位歷史名人，分別為學術教育類黃鑑村、葉阿月，醫療類何瑞麟、顏柯明点，藝術類林秋錦，自二○一五年迄今，累計八大類共有二○八人，其中以政治類五十六人最多，文學類四十一人次之。

新增5人 累計8大類208人

目前已完成名人故居紀念牌掛牌者有廿四處，黃昭堂與林朝英兩人設置紀念雕像，有鑑於故居掛牌越來越難，文化局將委託專人撰稿，出版「台南歷史名人志」，深入介紹南市歷史名人的故事。

林秋錦 創辦長榮女中合唱團

林秋錦（一九○九年至二○○○年）是台灣首位本土女高音，一九三四年至一九五○年擔任母校長榮女中音樂教師時，創辦長榮女中合唱團，以校為家，常犧牲休息時間義務教導學生，也常舉辦音樂會，拓展日治時期南台灣音樂文化，為台灣聲樂教育火車頭。一九四八年成立台北聲樂研究會，每年定期在中山堂舉辦演唱會，對日後音樂家舉辦音樂會有示範作用。

她也將演唱經驗及教學心得編寫出版《聲樂的研究》和《古典義大利歌曲演唱法之研究》等著作，曾任教於台灣省立師範學院（今國立台灣師範大學）、台南女子家政專科學校（今台南應用科大）等。林秋錦終身未婚，將生命奉獻給歌唱與教育，全心培育西樂人才，退休後仍致力奉獻社會音樂教育，九十一歲辭世時，獲得總統褒揚令，肯定她對音樂教育的貢獻。

顏柯明点 首位女性赴日學婦產科

顏柯明点（一九○一年至一九九三年）是南台灣首位女性赴日學習婦產專科醫學，曾在新化、關廟、大內、台南等地執業，為婦產科醫療萌芽時期的拓荒先鋒。

黃鑑村 創中華無線電傳習所

黃鑑村（一九○六年至一九八二年）為橫跨電子技術推廣及文藝創作的科學家、教育家與文學家，畢生致力於無線電教育，對台灣發展無線電通信極具貢獻，他也創設中華無線電傳習所，培育專業人才。

葉阿月 提高佛教界學術水準

葉阿月（一九二八年至二○○九年）在一九七二年以「唯識思想之研究」取得日本東京大學博士學位，提高台灣佛教界學術水準，創淨法界善友文教基金會推廣佛教，淨化人心。

何瑞麟 台灣防齲推廣先鋒

何瑞麟（一九○三年至一九九八年）為台灣第一代牙醫，曾任台灣省牙醫師公會及台南市牙醫師公會理事長，率先研究飲水加氟，為台灣防齲推廣先鋒。

市府將出版台南歷史名人志

文化局表示，歷史名人故居掛牌前，必須要保存狀況尚可或仍有居住，且須經後代同意，而紀念雕像也要考慮設置的位置，兩者都相當有難度，因此希望以出版「台南歷史名人志」的方式，讓更多人知道這些歷史名人的事蹟。

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