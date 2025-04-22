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    南韓最大電信「SK電訊」遭駭用戶個資外洩 不排除北韓涉案

    南韓電信業者SK telecom近日傳出遭駭客攻擊，部分用戶個資外洩。（路透）

    南韓電信業者SK telecom近日傳出遭駭客攻擊，部分用戶個資外洩。（路透）

    2025/04/22 18:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大電信業者「SK 電訊」近日遭遇駭客入侵，部分用戶個資外洩。儘管目前尚未釐清具體規模，但外界仍相當關注是否與北韓駭客組織有關。

    綜合韓媒報導，SK 電訊今（22）日證實，19日晚間11時左右發現遭駭客植入惡意程式碼，導致與用戶SIM卡（USIM）相關的部分資訊外洩。SIM卡內含手機門號與裝置識別碼等數據，是辨識用戶的重要晶片。SK電訊強調，敏感個資如姓名、出生年月日、身分證號與付款資訊並未流出。

    SK電訊指出，事發後即刻封鎖相關設備，刪除惡意程式，並通報南韓訊息安全局（KISA）與個資保護委員會（PIPC）。目前南韓科學技術情報通訊部與KISA已組成聯合調查小組，預計將前往SK電訊總部進行實地調查。

    《韓聯社》 推測，本次攻擊可能與北韓駭客組織有關。SK電訊則表示，目前正進行數位鑑識，但由於駭客攻擊的高度隱蔽性與技術性，要立即掌握所有外洩資料內容與範圍仍有困難，「我們將與政府合作持續調查，日後會公開進一步細節。」

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