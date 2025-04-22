澄清與「樋口飯糰」爭吵無關漲租金 房東抱屈：我不是惡人、沒有砸店

高雄飯糰店面房東今天下午出面說明原委，對於引發紛爭一事鞠躬致歉，但澄清砸碎的花盆是自己的，也非惡房東要任意漲房租逼對方搬走。（記者許麗娟攝）

2025/04/22 18:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄「樋口飯糰」本月18日傳出房東為漲房租砸店，引發國人不滿支援日籍老闆夫妻，今（22）日下午房東邵小姐出面說明事發原委，澄清當日是為騎樓被市府要求改善一事引發爭吵，與漲房租無關，認為自己遭惡意抺黑、怒罵，並抱屈喊出「我不是惡房東、沒有砸店」！也自嘲事發後相對為飯糰店帶來無限商機。

邵小姐還原事發經過，15日接到政府單位勸導，騎樓不可擺放攤設桌椅等，要求立即改善並拍照存證，18日上午她下樓拍照後要回屋內，飯糰店老闆夫妻當時坐在騎樓，不滿被拍照追著她連喊「我有肖像權」，她回話「房子是我的」，對方又連說「房子是我租的」，她當下氣到走到騎樓，不小心碰到他們的壓克力看板，張姓女老闆怒喊「你砸啊！你有本事你就砸」，她被激怒才會用腳踢了休閒桌和4張塑膠椅，並自行打電話給派出所，等待過程中，對方又疑似有言語挑釁，情緒上來才會當下把自己的花盆怒往地上砸，並澄清她沒有砸店。

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邵小姐強調，她在整個爭執過程中，從未提到租金的任何事情，但卻被說她是為了要漲房租趕他們走。她說，自己與對方簽3年約，1樓店面租金是1萬9800元，5樓全層租他們1萬5200元，租金共3萬5000元，由於日籍夫妻原本與親戚一同開店因生意不好又起衝突，當時他們來租時沒什麼錢，她一時心軟為了「『中』日友好」才會以低於行情的的房租出租。

邵小姐說，去公證時，樋口夫妻「口頭承諾」有賺錢的話，同意讓她漲房租，後來看他們生意有起色，1年多前有傳Line給老闆娘說「店裡有賺錢，是否可以談一下漲租的問題？」就只提過1次，後來對方的記帳士說「一切按照合約」，也得知公證後不能任意調整合約內容，因此，她也傳Line回說「我會遵守契約精神，租到期滿為止」，根本也沒有要把店討回來的問題，更不滿對方一直對外說她租他們4萬、5萬元，然後要漲到8萬、10萬元。

邵小姐說，被說凌晨去敲他們的門，是因為要去問對方為何要隨意把她放在1樓走道的飲水機搬到她住的2樓，過去還友好時，她提供飯糰店使用，保養及濾心都是她自己付的，而且1樓走道是上下樓的公共空間，但都被對方堆放物品。

邵小姐表示，她一定要澄清，「我是『中』日友好、我不是惡房東」，目前對方告她毀損，她則是告對方竊盜，有司法程序要走，雙方目前的3年合約是到2026年底，契約還在，自己不會去跟對方提要提前解約，但如果對方想提早退租，她也沒有意見，一切遵照公證的合約走，非常希望雙方好聚好散，她也在媒體面前對於踢到他們物品一事鞠躬致歉。

對於房東今日出來發聲，老闆娘今早接受媒體採訪，則表示目前走法律程序，不便在媒體上發言。

房東邵小姐說，過去與店家尚友好時，放在1樓走道的飲水機無償提供對方便用，但現在不給用了，卻被任意搬到她住的2樓空間。（記者許麗娟攝）

房東邵小姐指1樓走道被堆放物品，也希望店家能夠清空。（記者許麗娟攝）

邵小姐18日因拍攝騎樓照片，引發與飯糰老闆夫妻後續的紛爭。（邵小姐提供）

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