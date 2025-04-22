逾25年首見！日本緊急進口南韓米 應對國內米價飆漲

日本米價飆漲且供應短缺，東京「食堂あらた」餐廳老闆平野新改採購加州進口米。（路透）

2025/04/22 18:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本米價飆漲逾倍引發危機，超過25年來首度從南韓進口稻米應急，凸顯國內供應困境與消費者態度轉變。儘管政府試圖平抑物價，但效果有限，高昂的國產米價格，正迫使民眾尋求替代品。

據《衛報》報導，上個月南韓稻米自1999年以來首次運抵日本。儘管初期進口量僅兩公噸，且需負擔高額關稅，但已在網路及超市販售。日本放送協會（NHK）指出，未來幾天預計還將有20公噸南韓米運抵。相較之下，日本國產米價格自去年同期以來，已上漲超過一倍。

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傳統上，日本消費者對進口米的品質與口感抱持懷疑態度。例如1993年因夏季異常涼爽而進口的泰國米，當時便乏人問津。然而，目前的危機正迫使消費者改變習慣。韓聯社預測，南韓對日稻米出口量有望創下1990年以來新高；同時，美國稻米生產商也迎來了潛在的出口機會。

在東京經營餐廳的平野新透露，去年因國產米短缺導致價格飆漲後，他已將店內用米從日本米換成美國加州米。他表示，雖然加州米的價格，自去年夏天首次採購以來也已翻倍，但仍比日本國產米便宜。

截至4月6日，日本超市的5公斤裝米平均價格達到4214日圓（約合新台幣973元），是去年同期的兩倍多。此趨勢迫使日本政府採取罕見措施，動用其龐大的稻米儲備。

今年三月，日本政府開始釋出21萬公噸的儲備米，意圖遏止因去年創紀錄的夏季高溫、恐慌性搶購，及配銷問題共同引發的米價上漲。日本過去通常僅在天災或歉收後，才會動用儲備米，此次因配銷問題介入尚屬首次。

然而，這項措施成效甚微。日本農林水產省上週表示，由於「物流問題」，釋出的儲備米中僅有極少量送達零售點。三月中旬首次競標釋出了約14.2萬公噸儲備米，但截至月底，僅有426公噸（約佔總量0.3%）真正送達超市等通路。官方將此歸咎於運送車輛短缺，以及稻米上市前的處理時間等物流瓶頸。

事實上，日本的稻米庫存，早已因2023年破紀錄高溫影響收成而減少。去年，創紀錄的訪日旅客人數帶動了消費量增加，加上颱風和地震預警，引發部分民眾恐慌性搶購（迫使一些零售商限制銷售），進一步消耗了庫存，加劇了供應緊張的局面。

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