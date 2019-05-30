〈南部〉台東太平榮家 議員促蓋國宅、市場

2019-05-30

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣太平榮家閒置五年，國有財產署與台東縣政府合作推動「高齡照顧園區」，縣議員郭宗益昨天在縣政總質詢時要求建為國宅、市場，否則做長照中心恐再變成「第二個榮家」，地方也死氣沉沉無法發展。縣長饒慶鈴表示，這是和退輔會合作的案子，高齡產業也是未來趨勢，但會再審視招商內容。

閒置5年 規劃高齡產業園區及行政中心

太平榮家於一九五六年十一月成立，占地十點五公頃，全盛時期有五千多人居住，但到二○一三年僅剩百餘人，退輔會評估將住民移轉至馬蘭榮家照顧，二○一四年太平榮家正式關閉。國財署及縣府去年九月簽約，將委由縣府招商，另保留一點五公頃將由卑南鄉公所撥用，作為地方活動中心及公所新行政中心。

搭配國際遊客旅遊或長住 帶動商機

郭宗益說，希望這塊地能成為卑南鄉行政中心，也開發國宅、市場，只要人潮進來，錢財就跟著進來，周邊也能發展，但如果只做長照中心，恐變成「第二個榮家」，對地方完全沒有幫助。

社會處長曹劍秋說明，退輔會希望朝社會福利設施方向發展，因此與縣府合作招商，但因應長照法人法相關規定，目前還在檢討修正合約內容，希望吸引更多有資格者投標，預計最快七、八月可上網公告招商。

他進一步說明，園區部分將做長照服務，但另一部分會發展高齡產業，也就是讓健康長者、甚至是國際遊客搭配旅遊、來台東長住三到六個月，這部分應該可帶動地方商機。

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