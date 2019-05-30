〈南部〉斥資逾20億 屏東將蓋7座停車場

2019-05-30

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣獲得前瞻建設補助，將同步興建七座立體停車場，總金額逾二十億元，其中四座位於屏東市中心，潮州、東港、恆春各一座。

屏東市4座 潮州、東港、恆春各1座

屏東縣政府向交通部爭取前瞻建設「改善停車問題計畫」，目前已有六個計畫獲得核定，已陸續招標委託設計與監工。

位於屏東市的立體停車場共有四座，分別為「第二路外停車場」，為地上四層建築，包含一層商場，可停放一百七十五部汽車；「屏東市舊酒廠停車場」地上四層，可停放六百二十部汽車；「屏菸文化基地停車場」地上四層，可停兩百三十部汽車；「屏東公園停車場」則有平面與地下一層，可停兩百七十九部汽車。

位於東港鎮的「舊榮工之家停車場」地上四層，可停放一百九十九部汽車；位於恆春鎮公所東側的「恆春立體停車場」地上四層，可停放汽機車約五百部。

除了屏東縣政府的計劃外，潮州鎮公所也提出興建「潮州第一立體停車場」，為地上四層，可停一百八十部汽車。

民憂百年屏東公園開挖 老樹恐不保

上述七座立體停車場的經費由交通部公路總局補助，地方約負擔三至四成，完工後以委外經營為原則。公路總局將於下週做最後審查，確定各停車場規模與補助金額。

部分民眾質疑屏東市很多平面停車場都停不滿，一口氣蓋四座立體停車場，甚至距離不到一公里，未來恐營運困難，更擔憂百年歷史的屏東公園開挖，老樹恐不保。

縣府：年底陸續發包動工 會避開老樹

縣府交旅處副處長倪國鈞表示，七座立體停車場均做過嚴謹的可行性評估，並經公路總局審核通過，對於紓解停車問題有極大助益，將加速作業流程，盼年底能陸續發包動工；屏東公園地下停車場開挖面積不大，且會避開老樹，確保公園景觀。

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