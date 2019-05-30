〈中部〉《台中》義賣香灰陶藝壺 林煙朝捐復康巴士

2019-05-30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕印刷公司老闆兼陶藝家林煙朝因為愛鄉土，用大肚的紅土製成陶藝壺，再撒上混合龍井永順宮、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮的香灰，讓茶壺有神明加持，再進行義賣，共賣出一百個，所得全部購買一輛復康巴士「百福一號」，昨日捐贈給社會局。

五十六歲的林煙朝是龍井人，年輕時到南屯當印刷廠學徒，並在南屯定居，自己當老闆後認識很多朋友，常常茫茫到深更。有一天，突然感覺自己不能如此虛度光陰，決定學燒陶。二○○三年開始學習燒陶製陶並創作，且用自己家鄉的土來燒陶，創作以土埆拉胚壺「南屯燒」及紅土拉胚壺的「大肚紅」。

加入3宮廟香灰與大肚紅土捏陶

林煙朝過去都直接捐出作品給弱勢團體，今年則是一手包辦作品、義賣，花三、四個月燒製大肚紅茶壺，更混合龍井永順宮、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮的香灰，讓這些公益壺等同是平安符，所泡的茶就是平安茶。

陶藝壺搶手 林煙朝續行善

林煙朝義賣所得一百萬元，全數捐出購買復康巴士並命名為「百福一號」，用來服務龍井地區的民眾，不讓愛心冷卻又繼續義賣大肚紅茶壺，籌第二輛百福二號的復康巴士給南屯地區使用。

社會局長李允傑表示，復康巴士目前有二百七十輛，但未來還有八輛需要汰換，希望社會各界能夠捐贈。

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