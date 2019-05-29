〈中部〉《台中》花博虧損14億 長期效益有450億

2019-05-29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博已在四月廿四日閉幕，粗估虧損近十四億元。台中花博辦公室執行長陳如昌昨日提出檢討與效益報告，並指出，花博場址變更造成展區分散，增加硬體建置及交通接駁成本，且嚴重排擠植栽花卉經費，造成花卉太少，以致與民眾期待有巨大落差。此外，市長盧秀燕上任後推出台中市民、十二歲以下兒童免費入園措施，被外界認為是造成花博收入減少的原因。

根據花博辦公室統計，花博收入預估廿二億元，包含門票收入、停車場收益與廣告、授權金、權利金等，最後收入粗估為八億餘元，短少將近十四億元。不過，市府預估透過花博帶動農業區加值建設，未來卅年長期效益有四百五十億元。

盧秀燕則表示，花博雖然結束了，但已奠下城市建設的基礎，也展現市府有能力舉辦國際重大活動，因此，市府不會只用一次或是只看一時的獲利，最重要的是大台中因為花博而開發、建設，未來市府會在這個基礎上建設、經營及行銷台中。另外，民調顯示六成多市民滿意花博，是對所有花博工作人員的最大肯定。

對於市府檢討報告，前台中花博發言人陳文信建議，如何在「後花博時期」為造福后里、豐原、外埔居民公共建設而努力，相信市民會更加期盼新市府能夠延續民生及建設政策，讓花博所帶來的生態保育、文化保存、志工參與、設計導入、跨界共創等「花博精神」，能夠遍地開花、開枝散葉，成為一股影響台灣的正面能量。

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