〈台北都會〉板橋浮洲車站周邊亂 議員：像「未開發國家」

2019-05-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○一一年八月啟用的板橋浮洲車站，每日運量有數千人，但周邊環境髒亂、橋下空間昏暗，缺乏管理及美感，市議員劉美芳爭取預算推動景觀改善工程；對此，市府相關單位允諾籌措經費，城鄉發展局表示，將協助板橋區公所向中央提案申請補助。

橋下涵洞昏暗髒亂 有安全疑慮

劉美芳指出，台鐵在二○一一年闢建浮洲站，提供便利的聯外交通，但車站啟用至今近八年，許多民眾反映橋下涵洞髒亂不堪，牆面髒污、設施老舊，燈光昏暗也有安全疑慮，周邊環境有如未開發的國家，她日前邀集相關單位會勘並爭取景觀改善工程，希望融入當地文化意象、美化市容，相關工程費約需五百萬元。

會勘後，台灣鐵路管理局同意改善車站的排水系統，並美化涵洞牆面；市府城鄉發展局、板橋區公所及文化局允諾籌措相關經費，區公所表示，近期將請廠商規劃設計。

市府協助公所申請「城鎮之心」補助

浮洲地區多位里長表示，浮洲車站鄰近台灣藝術大學等學區，周邊景觀美化是民眾共同的期待，浮洲車站雖然是小型車站，但居民不是次等公民，盼市府投入更多資源建設地方。

城鄉發展局都市設計科長曾涵筠表示，環境美化的部分將協助板橋區公所向營建署提案，申請中央「城鎮之心」計畫補助，但營建署尚未公布今年提案辦法及時程。

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