〈北部〉查扣2座巨型染缸 桃園執行分署6月4日拍賣

2019-05-26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀音區太易科技印染有限公司（簡稱太易公司），積欠政府六百五十餘萬元遲未清償，法務部行政執行署桃園分署（簡稱桃園執行分署）日前吊走兩座巨型染缸，若負責人仍不願清償欠款，染缸將於六月四日進行拍賣，由於染缸外型特別、像毛毛蟲，民眾笑稱：「這個被查扣的動產也太酷了！」

印染公司欠稅 竟把查扣物拆走

太易公司積欠營業稅、營利事業所得稅、勞保與健保欠款、勞動部勞動力發展署罰鍰、桃園市政府環保局罰鍰等共二○四筆，扣除部分清償與撤回的部分，仍有總金額六百五十萬餘元未清償，被移送桃園執行分署執行；桃園執行分署表示，太易公司負責人江姓男子曾來辦理分期，後來因沒有持續繳納，分署於二○一七年三月間，派員前往太易公司廠區查扣兩座巨型染缸，當時因染缸體積太大、不易搬動，查封後便直接留在廠區「就地保管」。

執行分署要求 負責人才運回

去年底江男決定結束營業，竟自行將兩座巨型染缸拆卸並運到新屋區倉庫保管，桃園執行分署人員得知後聯絡上江男，要求他到場說明並配合執行人員將染缸吊走，日前江男出資兩萬元找友人派遣廿六噸大型吊卡，將兩座巨型染缸運送到桃園區富國路上桃園執行分署機關用地保管。

中古價1座50萬 撿便宜要快

長條形的巨型染缸材質堅硬，是印染業常用的設備，據了解，市面上買一座中古品約需五十萬元，桃園執行分署主任執行官王姝雯表示，若江男仍不繳納欠款，兩座巨型染缸將於六月四日的聯合拍賣會上拍賣，歡迎相關產業的業者前來下標、撿便宜，至於拍賣所得的價金，將會用來沖抵太易的欠款。

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