〈北部〉《桃園》捷運綠線潛盾工程6月審標 可望10月開工

2019-05-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線土木標工程，除高架段工程順利標出，其餘兩個地下化潛盾工程合計已流標五次、總金額超過三百億元，市府將投標金額調高五十餘億元重新招標，第二次招標於廿二日截止，市長鄭文燦昨天受訪時證實，兩個標案都有廠商投標，市府預定在六月舉行審標，進行資格確認，審標完畢後就會公告，屆時綠線主系統工程就全部開標完畢。

2個標案共有3公司投標

鄭文燦表示，潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）跟以北（GC03標）兩個標案，這次兩個標案分別有兩家和一家公司來投標，市府預定在六月審標，包括資格的確認，審標完畢後就會公告，希望在十月針對潛盾工程進行開工儀式，如果這兩個標案開標完畢，綠線主系統就全部開標完畢，未來僅剩下航空城延伸線工程，這部分必須配合航空城取得土地。

已流標5次 調高金額奏效

捷運綠線潛盾工程分為GC02標，為G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程，原本投標金額為一四一．三三億元，今年三月調整為一六一．六四億元，調高廿．三一億元；GC03標為G07桃園火車站至北出土段間地下段土建工程，原本投標金額為一五九．二八億元，今年三月調整為一九○．二二億元，調高卅．九四億元；總計兩潛盾標案，原本金額為三○○．六一億元，調整為三五一．八六億元，調高五十一．二五億元、調幅達十七％。

市府捷運工程局表示，國內只有六家公司具有地下化、潛盾施工能力，幾次招標流標，專案管理顧問公司邀請廠商進行座談並檢討招標文件，今年三月廿六日重新招標，因未達三家而流標，第二次於五月三日上網招標，五月廿二日招標截止。

若審標順利 原訂進度沒影響

捷工局長陳文德表示，當初GC02標及GC03標潛盾工程，預計最晚完成招標的時間為今年十月，如今第二次招標就有廠商投標，如果審標順利，整個工程進度還是如期進行，捷運綠線第一階段預定於二○二五年底陸續通車。

至於捷運綠線GM01標機電系統統包工程，已於去年五月評選，最後由德商西門子（號誌）、中華工程（電力）、韓國現代樂鐵（Hyundai Rotem、車廂）共同組合的團隊得標，這也是台灣捷運史上第一次採用韓國車廂。

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