〈中部〉台中大里光正社宅 90戶入住

2019-05-26

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕中市第二座社會住宅大里光正段完工，廿五日傍晚舉辦入住典禮，整區一百九十六戶，入住九十戶；而中市推動社宅進度被公民團體評為「開倒車」，市長盧秀燕當場向住戶允諾，市府五千戶社宅會按部就班完成。

大里光正段社宅二○一六年八月動工，二○一八年十月完工，共一百九十六戶，昨天共有九十戶入住。入住典禮盧秀燕、立委何欣純、市議員李天生、林德宇、李麗華、林碧秀等人都到場向住戶賀喜，還有豐原安康共好社宅住民的吉他表演及歌唱。

光正段社宅開放一百九十六戶承租，其中一房型一一八戶、二房型六十八戶、三房型十戶，每戶配備冷氣、廚具設備、衛浴設備、床箱、衣櫃、窗簾等。其中，五戶為社區服務、共享空間運管、社區總體營造等計畫所評選出的計畫回饋戶。

雖然中市第二座社宅已完工，但公民團體社會住宅推動聯盟日前召開記者會，公布「六都社宅進度」總評比，台中被評為「開倒車」，並指盧秀燕不僅未提出新計畫，甚至傳出社宅計畫被撤銷，時代力量立委洪慈庸還因此痛批「根本該死當！」

盧秀燕致詞時強調，市府將按既有的步驟，按部就班完成社宅，除了昨日入住的光正段以外，三月時，她也親自開工可容納八百戶的東區尚武段社宅，未來其他社宅也將一棒接一棒陸續完成。

住宅處表示，為讓台中社宅發揮最大效益，正積極依據現況需求滾動檢討，其中北屯東山段因老樹保育議題正在調整，北屯太原段因同區已有多處社宅，將調整至需求度高的西屯國安段，其餘各案均依期程繼續興辦。

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