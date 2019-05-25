〈南部〉放過高雄人 綠營議員籲韓選總統就辭市長

2019-05-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表示將克服帶職參選心理，多位議員呼籲韓國瑜要選總統，就辭掉高雄市長，讓高雄市長重新改選。

黃捷：高雄市被過水政客玩弄

時代力量議員黃捷說，韓國瑜甚至連接任市長的人選都已經選好了，還說未來的韓總統辦公室要設在左營軍區？她深深感受到高雄市被這樣一個過水政客玩弄的悲哀。

黃捷呼籲，韓國瑜要問鼎總統大位，這是個人選擇自由，但身為市長，如果已經無心在高雄，也覺得身為國民黨民調最高的候選人，總統大位已經唾手可得，那請韓國瑜請辭高雄市長，專心他的總統大路。

邱俊憲：不想當市長就辭職

民進黨議員邱俊憲指出，在第一本屬於韓市長的預算書仍未編列完成，在市府仍有三位首長還是代理，在青年局剛通過但十月才會成立時，韓國瑜卻表示將克服帶職參選，心中也有下任市長人選？

邱俊憲批說，韓國瑜不願對議員詢問多做說明，卻常以媒體專訪、網路直播方式，來宣達他政治上規劃，他感受到「韓國瑜真的非常想選總統，也不想當市長的企圖心了」。

邱俊憲呼籲，既然如此，請韓國瑜辭職參選，把高雄市長還給高雄市民吧。

林智鴻：讓高雄市長重新改選

民進黨議員林智鴻則表示，韓國瑜已經失去最佳選總統的機會，用「心中已有市長補選人選」的說法，只是告訴大家「他還有一點機會」。

林智鴻說，郭台銘進行初選後，媒體名嘴開始轉向，網路粉絲團倒戈，各家民調顯示，郭的民調逐步上升，韓則逐步下滑，韓國瑜開始急了，拋出參加國民黨初選「Yes, I do」，這兩天再說「已經有市長補選人選」，一步步都看出韓國瑜角逐總統大位越離越遠。

林智鴻強調，韓國瑜選不選總統，他完全尊重，但想請韓國瑜放過高雄人，要去選總統就辭掉高雄市長，讓高雄市長重新改選。

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