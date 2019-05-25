〈中部〉立委控六輕 要求員工不申報災損

2019-05-25

氣爆發生已月餘

〔記者林國賢、蘇芳禾／綜合報導〕台塑六輕廠區的台化芳香烴三廠四月七日發生氣爆，民進黨立委劉建國昨召開記者會，拿出一份六輕要求員工簽署的切結書指出，這份文件要求員工本人承認，瞭解近年雲林、彰化文蛤死亡率達到六十％至七十％，非這次氣爆所影響，已說服合夥人，不再提出文蛤死亡照片，放棄申請災損。

台塑反駁指控子虛烏有

台塑麥寮管理部副總陳文仰表示，該企業在事故發生後，僅對受災員工發放調查表，其目的是關心員工家中實際災損情形，並未有立委指控員強迫員工簽署切結書，並要求不得申報災損情事。

陳文仰強調，台塑自氣爆發生後，即協助受災民眾調查受災情況，並委託麥寮、台西公所受理鄉民申請補償之案件，也多次與地方協調，全力善後，脅迫員工放棄申請完全子虛烏有。

民進黨立委鍾孔炤表示，台塑化公司要求員工簽署的切結書、自白書，不具有效力的，勞動部應該依法裁決。

勞動部指若簽切結書依法無效

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，切結書已經進行調查，會進一步處置；勞動部勞動關係司副司長表示，雇主對員工有照顧義務，若雇主真的要求員工簽署放棄損害賠償，依照民法是無效、違法的，會與公司瞭解、儘速依法辦理。

劉建國指出，氣爆已經一個多月，附近居民災損嚴重，文蛤、魚類養殖業者損失慘重，六輕卻希望以八千萬元了事，政府若置之不理，將會被人民挑戰。

對此，楊伯耕表示，已多次協調台塑不要拖延，按照「實際災損」來賠償。

雲林縣議員許志豪表示，爆炸那天很多房屋都裂開，屋頂瓦片都掉下來，台塑用八千萬元敷衍了事，簡直不可思議；雲林縣麥豐村前村長廖炳崇表示，很多老人家屋頂都被震破，現在梅雨季，老人家要怎麼辦？很多黃金蜆養殖業者，爆炸後蜆苗都養不出來，業者說零污染，他們很懷疑。

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