〈北部〉苗130縣道拚觀光 擬設大埔生態園區

2019-05-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮去年獲票選全台「觀光小鎮」第一名，鎮公所認為一三○縣道沿途也擁有不少景點，透過立委陳超明向客委會爭取經費，擬於蕉埔國小對面設置大埔生態園區，加以綠美化興闢為市集，打造更完善的觀光廊道，粗估經費一千五百萬元；客委會昨現勘後，請公所修正相關計畫，再送審議補助。

擬於蕉埔國小對面 綠美化闢建市集

鎮長劉秋東表示，一三○縣道沿線有金良興觀光磚廠、山腳國小日治時期宿舍群、藺草文化館、苑裡農會稻田彩繪等，假日常有自行車友造訪，加上鄰近三義木雕博物館，若能於中途設置具備綠美化生態的文創市集，引進遊憩人潮，將有助地方觀光發展。

公所規劃的大埔生態園區，利用蕉埔國小南側腹地一百八十公尺長、七‧八公尺寬腹地，及北側一百六十公尺長、約六公尺寬的空間，建置休憩涼亭、廣場及景觀步道等。

公所爭補助 客委會要求修正再送審

劉秋東表示，計畫經費粗估需一千五百萬元，將採納客委會建議，於原定園區地點、苑裡溪旁延伸設置步道，並由當地蕉埔國小學童彩繪地方風情，更添地方人文風味。

鎮公所規劃除栽種九重葛、黃金風鈴木等景觀植物，也將利用花架設計為攤位，引入文創與農產成為市集，並結合社區居民、耆老導覽方式，介紹客家老屋、焗香茅、伯公文化等，營造為「傳藝市集」。

鎮代賴政瑞、張文財也指出，蕉埔地區出產不少農產品，例如知名的砂糖橘等，若能設置文創市集，也能引入地方特色農產擺攤，協助行銷農產。

陳超明昨天邀集客委會官員到場現勘，協助爭取補助經費。陳超明國會辦公室表示，當地為傳統客家聚落，若能設置市集，將提供更多公共交流空間，成為苑裡客家文化生活圈。

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