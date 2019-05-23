〈中部〉農業外勞 雲林議員籲縣農會統一調派

2019-05-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕農村人口老化，青年人口外移，勞力短缺嚴重，雲林縣議員蔡東富昨天建議縣府專案爭取中央「鬆綁農業外勞規定」，由雲林縣農會成立「服務平台」，將各鄉鎮農會可進用的外勞人力化零為整、聯合運用、統一調派，並在斗南鎮第二零售市場設置「農業外勞宿舍中心」，作為全國示範點。

縣農會額度少 地方農會又無意開辦

蔡東富昨天在議會總質詢時表示，政府已經開放引進農業外勞，在縣府爭取下，其中農會聘雇農業外勞比率已從本勞與外勞三比一提高到一比一，目前縣農會雖然願意開辦農業外勞業務，但依現有規定，只能僱用四十三人，人數太少，無法解決農業缺工問題，希望縣府以專案建議中央放寬相關限制，讓其它鄉鎮農會可以釋出「農業外勞」雇用額度，由縣農會統籌處理。

閒置市場可設農業外勞宿舍中心

蔡東富表示，目前雲林縣全體農會可雇用的農業外勞人數約一千三百人，但除了水林、四湖農會有意自辦農業外勞業務外，其餘農會基於後續管理問題複雜，多數無意開辦農業外勞業務，經他詢問，多數農會同意外勞配額可由縣農會統籌分派。

蔡東富也指出，目前斗南鎮第二零售市場Ａ棟的五至十二樓目前閒置中，建議可在此設置「農業外勞宿舍中心」，建置成為全國示範點。

張麗善︰統計需求 建立溝通平

雲林縣長張麗善表示，將要求農業處統計各鄉鎮農村缺工的時間點及人數，並建立溝通平台。

農業處長張鴻猷表示，為解決農村勞力短缺問題，農業處除了推動縣內本勞調派支援農村缺工外，也協助農民以機械取代人力，外勞業務「化零為整」的建議，農業處也曾向農委會提出類似建議。

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