〈台北都會〉側溝纜線附掛亂 北市府三級查核挨批失能

2019-05-22

〔記者郭安家／台北報導〕北市前天暴雨淹水，台北市議員王欣儀昨於議會質詢直指，民眾早反映，許多側溝附掛纜線及接續盒雜亂不堪，恐影響排水防洪功能，違規比比皆是，但這些亂象皆逃過三級查核而未在受罰之列，導致二○一七年至今裁罰案僅有七十三件，而三級查核根本是廠商自主檢查，怎能確定真實？恐淪包庇天堂。

前年至今僅裁罰73件 憂阻排水

目前共十八家電信、有線電視及固網業者，利用雨水下水道及側溝開放暫掛纜線，纜線共達一．四萬公里。「台北市下水道橋梁隧道附掛纜線管理自治條例」規定，暫掛纜線，其橫斷面積總和不得超過雨水下水道面積百分之一，而接續盒僅能放置不影響通水斷面之雨水下水道人孔井處，側溝、連接管禁止設置接續盒。

王欣儀說，水利處有各條纜線的線路圖，但纜線分線出去給大樓用戶的「接續盒」則不須提出附掛申請，導致水利處沒有這些位置圖及清冊，形同無從查起的下水道違建。

王欣儀︰檢查難確認真實 恐淪包庇

王欣儀批評，纜線三級查核機制及評鑑制度，第一級由業者自主檢查供水利處檢視，第二級則由水利處從業者檢視成果再抽樣給委外巡查廠商查核，第三級是抽查第二級的查核結果；但水利處如何確認第一、二級檢查為真？第一級業者自我檢查恐淪自我包庇天堂；制度已失能。

水利處︰已通告業者影響排水直接開罰

對此，水利處長陳郭正回應，今年四月一日起，已與纜線業者契約約定，若發生纜線垂落及殘留用餘設施等影響排水的缺失，將沒有通知改善期，可直接開罰一萬元，目前已開罰九案；至於接續盒，有些廠商則解釋自己也不知道該處被設接續盒，六月起也請委外巡查廠商檢視側溝時，不要像以前僅翻開水溝蓋，也應於溝內左右兩側深處拍照查核，未來將由水利處決定檢查項目，不再由廠商自行選擇。

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